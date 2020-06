Surfování na sucho v českých horách. I tak se můžete naučit brázdit oceán, říká Otmar Oliva

Otmar Oliva si se surfařským prknem potykal už v době, kdy měli o jeho existenci ponětí možná tak fanoušci Pobřežní hlídky. V loňském roce získal ve francouzském Hossegor titul Mistr České a Slovenské republiky v surfování. Se svou sestrou Terezou již 14 let organizuje kempy Surf-trip.cz po celém světě.

Kvůli pandemii koronaviru svou čtrnáctou sezónu letos zahájí netradičně až na začátku července, a to v českých horách. „Půjde o surfový trénink na suchu. Tyto pobyty zahrnují vše, co by měl člověk o surfování vědět, aby se mohl dále rozvíjet, a to od správné techniky pádlování až po vhodné doplňující a kompenzační cviky,“ říká Otmar Oliva.



Lidovky.cz: Kdy jste se začal věnovat surfování? Byl to váš sen už od dětství?

K surfování jsem se dostal vlastně náhodou. Nebyl to můj životní sen, přivedly mě k němu okolnosti. Před patnácti lety jsem byl společně se svým bratrem Ondřejem přes léto v USA v rámci programu Work & Travel. Bydleli jsme tehdy na východním pobřeží ve vyhlášené surfařské oblasti. Tak to vlastně všechno začalo.

Lidovky.cz: Takže jste začali pozorovat místní surfaře a postupně se sami odvážili surf vyzkoušet?

Hlavní surfová sezóna tam začínala až na konci léta. Zpočátku jsme tedy neměli moc koho pozorovat a zkoušeli to sami pokusem a omylem. Mysleli jsme si, že si lehneme na desku, zapádlujeme, stoupneme si a nějak pojedeme. Byli jsme kluci z vesnice, co nikdy neviděli oceán a nedocházelo nám, že by tomu mohlo být jinak. Ale bylo…

Vše nám došlo až na konci léta, kdy začaly být konečně pořádné vlny a objevili se skuteční surfaři. Konečně jsme viděli, jak se to má dělat a po čase jsme se také svezli. Naše surfové začátky ale trvaly všehovšudy tři měsíce, což mi dneska přijde hodně úsměvné. Lidé účastnící se surfových pobytů nebo kurzů jsou totiž schopni se na podobnou úroveň dostat už během tří dnů.

Lidovky.cz: Výuka pod dohledem odborníka tedy asi ulehčí dost času i zbytečných pádů?

Přesně tak. Přijde mi, že si lidé dnes stále více uvědomují, že výuka za přítomnosti instruktora má velký význam. Zkoušet se to naučit sám je jen plýtvání časem i energií. Doporučuji každému, kdo chce vyzkoušet surfování, aby nešetřil a zaplatil si alespoň základní kurz, kde se kromě fyzických dovedností jako je pádlování nebo správný postoj na prkně, dozví i to, jak funguje oceán, což je u surfování nesmírně důležité.

Jako Češi máme všeobecně handicap v tom, že oceán neznáme a máme s ním tendenci bojovat, místo toho abychom poznali jeho sílu a naučili se ji využívat. To se snažíme klientům vysvětlovat v rámci našich kurzů. Další důležitou věcí je jim vštípit, že surfovat se člověk učí celý život.

Lidovky.cz: Myslíte, že Češi mají menší respekt z oceánu než jiné národy?

Řekl bych, že ano. Tím, jak oceán neznáme, se ho nebojíme. Nevíme, jaké mohou být následky a nemáme potřebný respekt. Jsme v tomhle národem střelců, kterým nedochází, co vše se v té vodě může stát. Máme z toho zábavu a kolikrát ani nevíme, že existují třeba nějaké proudy. Tenhle problém podle mě máme ve více sportech. Naštěstí u surfování se to hodně posouvá k lepšímu a lidé si pomalu začínají uvědomovat i to, jak důležitá je příprava na suchu.

Lidovky.cz: Jaký je o přípravu na suchu zájem?

Lidé si poslední dobou stále více uvědomují, že není důležitá jen ta část ve vodě, ale i „suchá příprava“ s různými kompenzačními cviky, jógou, výukou správného dýchání a potřebnou surfovou teorií. Výsledky na oceánu jsou pak rozhodně hodně vidět.

Lidovky.cz: Suchou přípravu děláte déle, nebo je to důsledek pandemie koronaviru?

Není to následek krize. Tento typ tréninků jsme měli v plánu již delší dobu, ale realizovat jsme je začali až koncem loňského roku, kdy jsme zahájili spolupráci s Pavlem Olivou, který je profesionální trenér kalisteniky (cvičení s vlastní vahou těla). Lidé o to měli velký zájem. Díky koronaviru jsme pak ale byli nuceni tyto tréninky zastavit. Až teď na ně znovu navazujeme. Jinak suchou přípravu jsme zařadili i v rámci našich pobytů v zahraničí. Jejich součástí tak jsou kromě části ve vodě a samotných surfových lekcí i kompenzační cviky a další vychytávky jako třeba ježdění na skatech v bazénu. To jsme přidali například do kurzů ve Francii.

Lidovky.cz: To zní zajímavě. Zvládne jízdu v bazénu i člověk, který se skateboardem nemá žádné zkušenosti?

Člověk, který na skatu nikdy nestál, je za jeden den pod naším dohledem schopný se v bazénu zhoupnout a zapamatovat si tento pohyb pro následnou jízdu na surfu. Na surfu je ve vodě vše moc rychlé a složité. Je nutné myslet na to, jak na prkně ležet, hlídat kde je vlna, jak pádlovat, kdy si začít stoupat atd. Když se motorika připraví už v rámci suché přípravy, bude to pak ve vodě skvěle fungovat.

Lidovky.cz: Všechny letní zahraniční pobyty jste byli kvůli situaci nuceni zrušit. Chystáte místo nich něco v Česku?

Jelikož situace byla dost neurčitá a nevypadalo to, že bude v dohledné době možné cestovat za akceptovatelných podmínek, byli jsme nuceni všechny pobyty u oceánu zrušit. Místo nich jsme přišli s konceptem letních surfových pobytů v Česku. Na jednu stranu to zní hrozně, na druhou je to trošku splněný sen. Jak jsem již zmiňoval, suchá příprava je nesmírně důležitá a do budoucna se na ni chceme ještě více zaměřit. Pobyty budou probíhat v Jeseníkách, Krkonoších a na Vysočině. Půjde o intenzivní surfovou přípravu s tím, že se účastníci nesvezou na vlně.

Lidovky.cz: Co vše tam účastníky čeká?

Pobyty vychází ze „surfové akademie“, kterou děláme už několik let ve Francii. Bude tam hodně kladen důraz i na ten backround kolem surfování. Účastníci se například dozví, jak vybírat surf i vybavení, jak si opravit základní věci atd. Součástí budou různé workshopy, přednášky, kompenzační cvičení, jóga nebo jízda na skatech. Velký prostor dostane také výuka pádlování na jezeru. Právě pádlování je základem surfingu a u oceánu na jeho samotnou výuku většinou nebývá moc prostor. Absolventi pobytů si odnesou skvělý základ, který pak zužitkují u oceánu.

Lidovky.cz: Pro koho je letní surfová akademie vhodná?

Úplně pro každého, kdo se zajímá o surfování. Ideálně pak pro ty, kteří už se se surfem někdy v minulosti setkali. Fungování oceánu v rámci surfování se přece jen lépe vysvětluje někomu, kdo s ním má alespoň jednodenní zkušenost. Samozřejmě se ale můžou zúčastnit i naprostí nováčci. Bude to pro ně možná o něco složitější na pochopení, ale zase budou mít do budoucna skvělý základ. Dorazit mohou i surfaři, kteří už jezdí několik let. Ti ocení například „surfování“ na skatu v bazénu, díky němuž si natrénují zatáčení, pohyb těla, otevírání ramen atd.

Lidovky.cz: Kdo povede výuku? Setkají se tam účastníci i s vámi?

Na letních pobytech můžou potkat i mě. Dále pak třeba moji přítelkyni Lenku Sedlářovou, která je Mistryně ČR a SR v surfování a jako první Češka získala ISA licenci. Chybět nebude ani ISA instruktor Martin Špatenka nebo čerstvá posila týmu Pavel Oliva, jenž je specialista na kalisteniku, sportovní medicínu a surfskejt. Ostatně jak to bude vypadat si zájemci mohou omrknout i v rámci dvou akcí, které během června organizujeme.

První byla teď v sobotu 20.6. na Moravě v pískovně u Nákla u Olomouce, druhá se uskuteční v České Lípě v sobotu 27.6. Jde o celodenní akce u vody, kde si návštěvníci můžou vyzkoušet různé zmiňované aktivity jako třeba workshop správného pádlování, jízdu na skatech, různé druhy jógy nebo kurz první pomoci. Ve večerních hodinách pak nechybí ani DJs a večerní mejdan. Vstup je pro všechny zdarma.



Lidovky.cz: Pojďme ještě zpátky k vám. Loni jste se stal Mistrem ČR a SR v surfování, letos jste nestihnul žádné závody?

Letos ne. Tohle mistrovství mělo být v červnu ve Francii, ale nebude. Budu si muset počkat na příští rok.

Lidovky.cz: Co máte na surfování nejraději?

Že si při něm dokonale vyčistím hlavu. Když jsem ve vodě a chytám vlny, nemusím na nic myslet. Zajímavé je, že někdo bere surfing jako kolektivní sport, ale pro mě je velice individuální. Někdo si proto může myslet, že jsem arogantní, když se ve vodě s nikým nebavím, ale já se tam prostě s nikým bavit nechci. Chci si to užít a mít čistou hlavu, se kterou se pak zase věnuju lidem i práci. Je to pro mě něco jako forma aktivního relaxu.

Lidovky.cz: Procestoval jste téměř celý svět. Kde se vám nejvíce líbilo?

Měl jsem možnost surfovat například v Kostarice, Dominikánské republice, Austrálii, Francii, Španělsku, na Bali, Novém Zélandu, Srí Lance nebo Maledivech. Každá ta země má něco do sebe. Nejvíce času jsem teď sice trávil na Srí Lance, ale nejoblíbenější je pro mě stále Francie, kde bychom teď začínali již 14. sezónu v řadě. Atmosféra tam je prostě kouzelná. Jsou tam nekonečné písečné duny, skvělé východy a západy slunce, vlny jsou tam hodně těžké – Atlantik je bouřlivý a proměnlivý.