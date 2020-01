Teorie zhasnutí byla problémem kuponové privatizace a dohání nás i dnes, říká šéf Deloitte ČR

Zásadním problémem kuponové privatizace byla teorie zhasnutí. Že je nutné, aby bylo chvilku zhasnuto, a pak že se uvidí, říká v rozhovoru pro LN prezident poradenské společnosti Deloitte ČR Josef Kotrba.

Budovatelé kapitalismu PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN

LN: Kde vás zastihla 80. léta?

V letech 1988 až 1989 jsem zahájil svou aspiranturu v Ekonomickém ústavu ČSAV. Byla tam velice zajímavá atmosféra. S Josefem Zieleniecem coby doyenem opoziční party, doplňované třeba Karlem Křížem, Jirkou Jonášem, Romanem Češkou. Z Prognostického ústavu ČSAV k nám docházel Tomáš Ježek, Zdeněk Tůma, ale i Jan Mládek. A například Václav Klaus u nás přednášel základy ekonomie ze Samuelsona, to mělo vliv na velkou skupinu mladých ekonomů.

LN: Co bylo, když přišel listopad 1989?

V roce 1989 se Zieleniec seznámil s emigrantem a americkým profesorem Janem Švejnarem. A ten vykládal, jak tam, na univerzitu v Pittsburghu, každý rok bere jednoho Jugoslávce. A Zieleniec měl nápad, že tam musí nějaký Čech, a vybral si mě. Nebylo jasné, jak tam vyjedu, ale to se v listopadu vyřešilo samo. A tak jsem v srpnu 1990 na University of Pittsburgh coby doktorand začínal nový studijní rok.