‚Tisícovce mých sledujících rozdám dohromady 208 milionů korun.‘ Japonský miliardář připravil sociální experiment

Po milionu jenů (208 000 korun) od Maezawy dostane náhodně vybraných 1000 lidí, kteří ho sledují na twitteru a kteří sdíleli jeho příspěvek o experimentu z 1. ledna. Jak jim dar ovlivní život, má podléhat pravidelnému podrobnému dotazování.



„Je to vážně míněný sociální experiment,“ řekl Maezawa na serveru YouTube. Doufá přitom, že jeho počin přitáhne pozornost nejen akademiků, ale rovněž ekonomů.

Maezawa zbohatnul díky internetového obchodu s oblečením Zozotown, který založil v roce 2004. Je proslulým sběratelem obrazů a sportovních vozů. Bude též prvním vesmírným turistou, který se vydá se společností SpaceX na oběžnou dráhu kolem Měsíce.

