Transgender aktivistka urazila indickou náboženskou menšinu, teď čelí kritice

„Jsem pyšná lesba. Nikdy se nevzdám boje za rovnost lidských práv,“ tvrdí o sobě Yanivová. Jeden z uživatelů Twitteru ji nedávno označil za novodobou Rosu Parksovou, což byla slavná aktivistka bojující za práva Afroameričanů v 50. letech. Pár dnů na to ale paradoxně přišlo nařčení z rasismu.

„Yanivová poslala rasistickou zprávu, v níž nazvala muže slovem začínajícím na ‚f‘ (fu*ker), jen proto, že měl turban,“ napsal minulý týden sikhský aktivista Simran Jeet Singh na Twitter. Mnoho lidí začalo Yanivovou nevybíravě obviňovat z rasismu, a to nejen pod tímto příspěvkem, ale i pod příspěvky na jejím účtu.



