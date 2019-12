Třicetiletý souboj mezi Havlem a Švejkem, hodnotí uplynulé dekády investor Jan Pravda

PRAHA Bez korupce nelze pracovat pro stát, naráží v rozhovoru pro LN nejen na případ privatizace Unipetrolu investor Jan Pravda. „Jsou to důsledky transformace po roce 1989, ale možná také posledních 500 let středoevropské historie,“ dodává.

LN: Byl jste 17. listopadu na Národní třídě. Kolik vám bylo let, co jste studoval a jaké jste měl plány do budoucna v době totality?

Ano, byl jsem tam až do konce a také jsem prošel uličkou, kde do nás bušili policajti. Tehdy mi bylo 27, studia geofyziky jsem už měl za sebou, zabíjel jsem čas v Československé akademii věd a byl jsem rozhodnut vypadnout na Západ, ať už jako odborník, nebo emigrant. Už jsem měl komunismu po krk. Nevěděl jsem ale, že i demokracie je neustálý boj o principy a hodnoty.

Budovatelé kapitalismu PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN



LN: Jak tyto plány změnila událost, které říkáme sametová revoluce?

Zase tak moc ne. V roce 1990 jsem jako geofyzik odešel do USA na Dartmouth College v Hanoveru ve státě New Hampshire, která patří mezi nejprestižnější americké univerzity. Měl jsem pocit, že než začnu do něčeho kecat, musím něco pořádně umět – a pak se vrátit domů. Nebylo pro mne představitelné, že i ti, kdo tenkrát řídili transformaci, také téměř nic nevěděli, avšak ochotně improvizovali a riskovali budoucnost ostatních. To, že nakonec u většiny převážily osobní zájmy, dodalo celému experimentu z pohledu veterána z Národní třídy velmi hořký nádech.