Udržitelná alternativa diamantů. Laboratorní kameny mají nespočet výhod, říká majitelka české značky

Ve světě už jsou umělé, tedy vytvořené v laboratoři, diamanty celkem známé. Vzestupnému trendu pomáhají i světové celebrity zvučných jmen, například herečka Emma Watsonová či herec Leonardo DiCaprio, který vývoj lab-grown diamantů finančně podporuje. Jako o udržitelnou variantu luxusu se ale o ně začínají zajímat i Češi. „Šperky s diamanty obecně nejsou investicí v pravém slova smyslu, ale existují i výjimky. Přirovnala bych to k automobilům. Většina nových aut v momentě, kdy vyjedou z autosalonu, ztratí okamžitě hodnotu. Proto jsem přesvědčená, že šperky mají předně zdobit a dělat radost. Neměly by být uschovány někde hluboko v trezoru, říká majitelka značky Tiami Gabriela Dědičová.

Lidovky.cz: Poslední dobou se stále více mluví lab-grown (laboratorních) diamantech, které používáte ve svých špercích. Jak takové diamanty vznikají?

Lab-grown diamanty neboli laboratorní diamanty se vyrábí v prostředí laboratoře. Oproti těženým kamenům mají řadu výhod. Jsou šetrnější k životnímu prostředí, na jejich získání nepotřebujete využívat hlubinnou těžbu, nelpí na nich podezření z násilí na lidech ani porušování lidských práv.

Gabriela Dědičová

Laboratorní diamant je po stránce optické, chemické i fyzikální zcela identický s těženými diamanty. Brilance obou kamenů je nepřehlédnutelná. Denním používáním se neztratí. Nicméně je obecně známo, že diamanty přitahují mastnotu. Takže časem se jejich třpyt sníží. Pokud však na ně dáte malou kapičku odmašťovacího prostředku, jejich třpyt se hned vrátí. Říká se, že nejhezčí diamanty v prstenu mají ženy, které myjí nádobí ručně.



Lidovky.cz: Je laboratorní diamant něco jako kubický zirkon?

Často musím odpovídat na tuto otázku. V Čechách je kubická zirkonie velmi rozšířena. Odpověď zní, není. Zirkon má zcela jiné fyzikální vlastnosti i chemické složení. Je relativně měkký. Na Mohsově stupnici tvrdosti má v porovnání s diamantem tvrdost 8,5. Diamant, jak je známo, má tvrdost 10. Denní používání, sluneční záření, drobné škrábance i oděrky způsobí ztrátu třpytu zirkonu. Je to nenávratný proces a nedá se s tím nic dělat.U nového šperku je často velmi těžké rozeznat, jestli jde o zirkon nebo diamant. Nicméně časem to pozná i laik. Šperk se zirkonem jednoduše ztratí svůj lesk.

Lidovky.cz: Můžeme najít pěstitelé diamantů i v České republice?Výroba laboratorních diamantů je poměrně složitý proces, o tom svědčí i fakt, že se první diamant podařilo vyrobit až v roce 1954. I když se za posledních pár let výroba lab-grown diamantů více zefektivnila, přesto tento diamant roste několik týdnů. Ze strany šperkařů se na něj kladou vysoké kvalitativní požadavky. V našem oboru nestačí mít pouze vyrobený lab-grown diamant, my potřebujeme diamant s dokonalými optickými vlastnostmi.

Protože se u většiny diamantů jak těžených, tak laboratorních těchto šperkařských kvalit nedosahuje, využívají se v průmyslu. V různých elektronických zařízeních, k čištění odpadních vod, řezání a leštění kovů nebo jako ochranná vrstva na jaderné reaktory.

Lidovky.cz: Existují dvě metody výroby lab-grown diamantů. Jak se od sebe liší?

K růstu diamantu CVD metodou dochází ve vakuových plazmových reaktorech. Tenká diamantová destička se umístí do růstové buňky a do reaktoru se vstřikuje plynný uhlovodík. Mikrovlny s vysokým výkonem způsobí rozpad molekuly plynu a atomy uhlíku se vysrážejí na diamantových deskách a vertikálně přirůstají atom po atomu.

Metoda HPHT – Vysoký Tlak / Vysoká Teplota. Tato metoda simuluje vznik diamantů v přírodě. Drobný krystal diamantu se vloží do komory spolu s uhlíkem ve formě grafitu. Vlivem působení vysokého tlaku a teploty se grafit roztaví, poté se opatrně ochladí a uhlík z grafitu se spojí s drobným krystalem diamantu, který začne růst do větších rozměrů.

V České republice tyto diamanty vyrábí pouze pro vědecké účely tým odborníků z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Mezi největší výrobce ve světě patří USA, UK, Indie, Čína, Singapur, Japonsko, Rusko, Německo, Francie.

Lidovky.cz: Lab-grown diamanty vznikly relativně nedávno, stoupá jejich popularita?

Je pravdou, že ve srovnání s těženými drahokamy, které jsou staré až 3,3 miliardy let, tento typ diamantů vznikl relativně nedávno. Pouze v minulém století (1954). Jejich povědomí mezi lidmi velmi rychle stoupá. Podle poslední zprávy výzkumné společnosti MVI stouplo povědomí spotřebitelů o laboratorních diamantech z méně než 10 % v roce 2004 na 60 % v roce 2019.

Určitě k tomuto vzestupnému trendu pomáhají i světové celebrity zvučných jmen. Za všechny mohu jmenovat vévodkyní ze Sussexu Meghan Markl, oblíbenou herečku a modelku Emmu Watsonovou, oscarového herce Leonarda DiCaprio, který vývoj lab-grown diamantů finančně podporuje nebo tvůrce ikonických produktů od Applu Jonyho Iva.

Lidovky.cz: Jak se na to tváří těžařské firmy, vnímají to jako konkurenci?

Laboratorní diamanty jsou skutečnou alternativou k těženým kamenům a konkurence to velmi dobře ví, a dokonce to už i uznala, což je velký posun. Ve světe stále více sílí myšlenka udržitelnosti a ekologie a právě lab-grown diamanty jdou ruku v ruce s tímto trendem. Podle některých zdrojů je pěstování syntetických diamantů jedním z nejvíce prosperujících průmyslových odvětví posledních let. Poradenská společnost Kenneth Reaserch předpokládá, že prodej lab-grown diamantů dosáhne v roce 2023 hodnoty 27,6 miliard $, zatím co v roce 2015 to byl prodej těchto kamenů pouze na částce 16,2 miliardy $. Společnost Morgan Stanley předpokládá, že lab-grown diamanty by mohly koncem roku 2020 představovat 15 % nákupů šperkařských diamantů. V roce 2016 tento prodej představoval pouze 1 %.

Lidovky.cz: Můžete uvést některé světové firmy, které začaly lab-grown diamanty používat ve svých špercích?

Určitě. Laboratorní diamanty začala používat jedna z největších a nejstarších těžařských firem. 132letá společnost De Beers, která měla až do konce 90. let monopol na celosvětové dodávky těžených diamantů. V roce 2018 vydala prohlášení, že bude vyrábět a prodávat laboratorně pěstované diamanty pod značkou Lightbox. Podle aktuálních informací právě tato společnost otevřela v říjnu tohoto roku svou další laboratoř za 94 milionů dolarů v Portlandu (Oregon). Další společností, která začala pracovat s laboratorními diamanty je společnost Swarovski. Tato 125 let stará společnost, která na trhu USA patří k 10 nejúspěšnějších společnostem podnikajícím ve šperkařském průmyslu, začala vyrábět laboratorní diamanty již v roce 2018. Letos uvedla na trh kolekci 16 barevných lab-gown diamantů, které jsou ve světě velmi vzácné.

Lidovky.cz: Udržitelnost, ekologie jsou velmi důležité, to je neoddiskutovatelné. Nicméně můžeme říct jaké největší výhody má z lab-grown diamantů koncový zákazník?

Velkou výhodou lab-grown diamantů je jejich cena, která je cca o 30% nižší v porovnání s těženými kameny. Z tohoto faktu těží právě koncový zákazník, který za své peníze získá daleko větší, zářivější i bělejší diamant, než by si mohl dovolit při volbě těžených diamantů. Určitě neoddiskutovatelným faktem je i dopad lab-grown diamantů na životní prostředí. Je to jediná udržitelná volba pro ty, kterým záleží na tom, v jakých podmínkách budou jednou vyrůstat jejich děti.

LIdovky.cz: Lze brát lab-grown jako investiční?

Šperky s diamanty obecně nejsou investicí v pravém slova smyslu, ale existují i výjimky. Přirovnala bych to k automobilům. Většina nových aut v momentě, kdy vyjedou z autosalonu, ztratí okamžitě hodnotu. Pokud budete chtít prodat šperk s těženým diamantem zjistíte, že to není tak snadné. Nabídky se budou pohybovat na úrovní 40-60 % původní ceny. Proto jsem přesvědčená, že šperky mají předně zdobit a dělat radost. Neměly by být uschovány někde hluboko v trezoru.