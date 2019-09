Umělci, kteří začínali na ulici, vnímají prostor a tvorbu jinak, říká streetartový umělec

I on začínal na ulici, potýkal se s policií a nyní se svým uměním úspěšně živí. „Dnes mě díky mé práci oslovují města, abych pro ně uspořádal street artové festivaly,“ vysvětluje Nikola „Khoma“ Vavrous, jak se z ulice a od sprejerství dostal k práci pro města, firmy nebo k osvětě o třídění vysloužilých elektrospotřebičů? A proč mají podle něj děti deficit kreativní práce a měly by se volně projevit?

Lidovky.cz: Street art se pomalu přesouvá z ulic do galerií a na aukce. Je to podle vás správný směr, nebo by měl i nadále zůstat spíše „undergroundem“?

Galeristé a lidé věnující se umění hledají vždy nové a zajímavé autory, a tak tomu bylo i v ranné éře graffiti, kdy lidé jako Keith Haring, nebo Jean-Michel Basquiat tvořili na ulici a pak vystavovali v galeriích. Je to přirozená cesta a umělci, kteří začínali na ulici, vnímají prostor a tvorbu možná trochu jinak než klasičtí malíři. Pro nás je plátnem i štít domu, stará kotelna, mostní pilíř, nebo vlak. Graffiti, street art a mural art má mnoho forem a podob a jeho vývoj je dynamický. Jedna věc je však pojítkem, a to je město a prostor, kde žijeme a touha se v něm projevit.

Lidovky.cz: Dá se street art nějak „kategorizovat“?

Street-art je prakticky jakýkoliv druh tvůrčího vizuálního projevu ve veřejném prostoru, od nálepek přes šablonové malby, až po různé instalace. Graffiti je ve své nejryzejší formě o šíření svého jména v různých podobách. Mural art je v současné době vyhledávaná umělecká disciplína, jedná se o velkoformátové malby na štíty domu či jiné objekty. Samozřejmě se všechny tyto oblasti vzájemně prolínají, doplňují i ovlivňují.

Lidovky.cz: Dá re říci, že se street artem je to jako s kulinařinou – abyste načerpal co nejvíce zkušeností, je téměř nutnost vycestovat do zahraničí?

Nutnost to není, dneska má člověk celý svět v kapse, takže může sledovat zajímavé umělce a jejich díla online. Ale samozřejmě vlastní zkušenost je úplně jiný level, protože člověk nasaje všechny vjemy bezprostředně a v plném rozsahu. Atmosféru, vůně, tahy, lidi a tak dále. Takže ano, pokud člověk chce, je skvělé, že se může jezdit inspirovat.

Lidovky.cz: Máte vy osobně takovou zkušenost?

Ano, několikrát jsem spolupracoval se zahraničními umělci, kteří se podíleli na společných malbách, které jsem koordinoval. Sám jsem také byl několikrát tvořit například v Polsku, Nizozemsku, na Kanárských ostrovech a jinde. Je super poznávat nové lidi a prostředí. Inspiraci ale člověk najde úplně všude, záleží, jakou optikou pozoruje bytí.

Lidovky.cz: S firmami a městy spolupracujete na „umění v ulicích“. Jak takové umění vypadá a kde jej praktikujete?

Začínal jsem zhruba v 18 letech tak, že jsem oslovoval představitele měst, hledal plochy, kde bychom mohli volně tvořit, a protože se mi to dařilo, začal jsem psát projekty, shánět peníze a na vlastní pěst organizovat street-art festivaly. Dnes mě díky mé práci oslovují města, abych jim pomohl s organizací takových art projektů. Proto zjistím potřeby a očekávání daného klienta a navrhnu řešení, předložím rozpočet a pozvu umělce ke společné tvorbě. Takto jsme například dali novou tvář čtyřem podchodům ve Frýdku-Místku, vytvořili zeď „100 let hrdosti národa” v Chýni u Prahy a tak dále.

Lidovky.cz: Věnujete se také výrobě talismanům na míru, na nichž zobrazujete energii daného člověka. Jak proces výroby talismanu probíhá?

Takové individuální talismany tvořím na dřevěné desky a věnuji se jim především v zimních měsících. Jsou to velmi detailní, symetrické a propracované malby, kde symbolicky zachytávám střípky toho, co mi o sobě a svém vidění světa můj klient prozradí. Dá se říct, že nasávám daného člověka se vším všudy, ptám se ho a na základě těchto dílků se mi utváří pod rukama nový obraz, do kterého vše přenesu. Je to pro mě meditace a totální ponoření se do přítomnosti a soustředění. Výroba trvá někdy i 3 týdny.

Lidovky.cz: Pro děti pořádáte kreativní graffiti workshopy. Nemůže je to naopak motivovat k vandalismu?

Děti mají mnohdy obrovský deficit tvůrčí práce, kde by se mohly volně projevit. Proto jezdím do škol, ukazuji dětem svět street-artu a následně je nechávám tvořit na připravené plochy. Většinou sololitové desky, plátna, nebo přímo vyčleněné stěny. Děti pracují ve skupinkách po dvou až čtyřech a společně tvoří tematickou malbu, kterou pak prezentují před ostatními spolužáky a učiteli. Vytvořené obrazy si následně mohou vystavit ve škole. To je rámec většiny workshopů, snažím se však vždy připravit workshop na míru danému prostředí. Ukazují dětem také speciální publikace, kde jsou díla současných předních světových street-art umělců. Samozřejmě se s dětmi dělím i o svou cestu, která obsahovala také problémy s policií. Je pro ně inspirativní vidět, že když jde někdo za svými sny, může se klidně živit i malováním. Chci, ať mají osobní zážitek a rozšíří si obzory.

Lidovky.cz: Jakému stylu se momentálně věnujete nejraději a nejintenzivněji?

V současné době pracuji na řadě projektů, jedná se většinou o vizuální řešení pro různé firmy, domácnosti a instituce. Je to momentálně hlavní zdroj mé obživy. Užívám si to, je to jedna velká výzva a každý projekt a klient je jiný, takže kreativita pracuje na plné obrátky. Do toho spolupracuji s iniciativou bytustka.cz, která upozorňuje na problematiku týrání dětí v Česku. Pomáhám formou velkoplošných maleb, které nesou sdělení a vizuální styl, který souzní s webem, kde najdou lidé více informací.

Lidovky.cz: Pro Asekol jste posprejoval kontejner v rámci projektu Umění třídit. Proč se sprejovaly právě kontejnery na elektroodpad a co je na nich zobrazeno?

Pro Asekol jsem řídil realizaci celého projektu Umění třídit. Vzniklo čtrnáct unikátních kontejnerů s osobitým designem od mnoha různých umělců pro jednotlivá krajská města. Asekol tak chtěl poutavou formou upozornit na existenci těchto sběrných míst a motivovat lidi k jejich ještě častějšímu a správnému využívání. Na každém kontejneru jsme vyobrazili dominantu daného krajského města. Například ostravský kontejner je ryze industriální, na Olomouckém je vyobrazen Přemek Forejt, na pražském Kat Mydlář, ohnivý muž, vodník z Čertovky a podobně.

Lidovky.cz: Který z grafických návrhů vás nejvíc baví?

Neumím vybrat jeden, každý je originál a ke každému mám osobní vztah, protože jsme s týmem strávili na přípravě návrhů a realizaci půl roku. Mám spíše radost z celku. Pokud by čtenáři rádi viděli všech čtrnáct kontejnerů pohromadě, mohou se podívat na www.umenitridit.cz. Zde mohou vybrat svého favorita a zúčastnit se soutěže o finanční dar ve výši sto tisíc korun pro své město a další ceny jako jsou chytrý telefon nebo sluchátka.

Lidovky.cz: Máte teď před sebou další zajímavé projekty?

Ano, je toho teď dost a připravuji několik maleb, například pro ZOO Ostrava, budeme také pokračovat v malbách vozů rotopress na sběr odpadů, čeká nás s přáteli také trafostanice na Brněnské přehradě atd. Do konce roku mám plno.