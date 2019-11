Zemřela francouzská herečka Laforetová, která často hrála po boku Belmonda. Bylo jí 80 let

Ženeva Francouzská zpěvačka a herečka Marie Laforetová zemřela v sobotu v Genolier ve Švýcarsku ve věku 80 let. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na pozůstalé. Laforetová se zapsala do povědomí českých a slovenských diváků hlavně svými rolemi, které ztvárnila po boku Jeana-Paula Belmonda například ve snímcích Policajt nebo rošťák, Veselé Velikonoce či Mrchožrouti.

„Nádherná žena, jemný pěvecký hlas, dobré herectví...to vše zosobňuje v jednom Marie Laforetová,“ napsala internetová filmová databáze Csfd.cz.

Připomněla, že dcera továrníka zahájila svou vysněnou dráhu zpěvačky vítězstvím v soutěži Zrození hvězdy soukromé rozhlasové stanice v Cannes. Krátce po dvacátých narozeninách, kdy už měla na kontě několik úspěšných písniček, jí byla nabídnuta role Marge ve francouzském krimidramatu V plném slunci, kde hlavní roli ztvárnila po boku Alaina Delona a Maurice Roneta. Po velkém debutu se tak rozjela i její herecká kariéra.