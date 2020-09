Bojujete o každý centimetr, popisuje architektka Vera Hampl stavbu první lodi na baterky v Evropě

Praha Je to žena s dvojí identitou. Jednou je Vera Hampl, druhou Věra Hamplová. Na první pohled se tato drobná blondýnka nijak neliší od ostatních návštěvníků pražského Café Louvre, kde jsme se setkaly, jakmile však promluví, projeví se její latinskoamerický temperament. Vera Hampl má českou krev, narodila se ale v brazilském Riu de Janeiro.

Její maminka, dcera českých emigrantů, v Brazílii vyrůstala a vedla taneční školu, tatínek, sólista Laterny Magiky, v Sao Paulu v roce 1969 se souborem vystupoval a v Brazílii už zůstal. I Vera se provdala za Čecha, a tak už přes dvacet let žije v Česku, kde pokračuje v kariéře architektky. Mezi její poslední projekty patří návrh elektrické výletní lodi Bella Bohemia, která jako zcela první v Evropě jezdí na baterky o kapacitě 100 kWh a vyráží na ekologické a neslyšné plavby po Vltavě.

Jak jste se dostala k navrhování lodí?

Šlo to krůček po krůčku. Nebylo to tak, že bych zničehonic navrhla celou loď. Jako první jsem před lety dostala za úkol udělat rekonstrukci toalet na historickém parníku Vyšehrad. To se povedlo, tak se k tomu začaly přidávat další zakázky. Navíc jsem na lodi vyrůstala. Děda měl loď a hodně jsme s ním na ní jezdili, takže k nim mám vztah.