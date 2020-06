V době, kdy se běžný lidský dotek stal ohrožením, jsme zůstali dárcům nablízku jinak, vysvětluje ředitelka Světlušky

„Přijali jsme úsporná opatření a otevřeli novou sbírku Posviť Světlušce. K našim dárcům jsme upřímní a otevření, a tak jsme hledali způsob, jak je pozvat a nechat nahlédnout do nadačního fondu. Proto jsme spustili Podcast POTMĚ, kde si pravidelně spolu se známými osobnostmi svítíme na každodennosti ze života nevidomých a Kavárnu POTMĚ: Online, která zaměstnává zrakově postižené kavárníky,“ představuje ředitelka Světlušky Gabriela Drastichová novou online kampaň, která vznikla v karanténě.

Vysvětlila také, jaké komplikace představovala omezení pro lidi s hendikepem a jak se po krizi může změnit pohled na neziskovky.



Lidovky.cz: Pro (nejen zrakově) hendikepované muselo být zamrazení běžného lidského kontaktu mnohem složitější. S jakými problémy se teď nevidomí nejčastěji potýkají?

Pokud bychom hovořili o každodennostech, pak je to zejména omezení pohybu, kdy nevidomí a slabozrací spoléhají mimo jiné také na pomoc druhých lidí. V době, kdy se běžný lidský dotek stal ohrožením, není tato pomoc možná. Stejně tak je používání hmatu, který zrakovou vadu kompenzuje, ohrožující a současně na veřejnosti „podezřelé“. Zrakově postižení se tak ze dne na den dostali do sociální izolace. Udržet rozestupy značené v obchodech, poštách či úřadech je obtížné, jsou pro nevidomého člověka matoucí, mění se tak stereotypně zažité orientační body venku i v uzavřených prostorech. Zrakově postižení se zbytky zraku mají kvůli ústenkám a štítům, které se lesknou, větší problémy rozpoznat i známé obličeje a nutno zmínit, že ústenky jsou velkou komplikací pro základní komunikaci lidí se sluchovým postižením, kteří odezírají.

Lidovky.cz: Na situaci jste velmi pohotově zareagovali i zřízením programu pro žadatelé zasažené vlivem vyhlášení nouzového stavu. Kolik lidí Světluška podpořila? O co nejčastěji žádali?

Doposud jsme z krizového fondu vyplatili 804 tisíc korun 30 osobám. Příběhy našich žadatelů byly podobné, ačkoliv za každým byla autentická situace. Maséři, kteří dlouho nevěděli, kdy budou moct opět pracovat ve firmách, nemocnicích či masérských studiích, zrakově postižení lektoři, učitelé hudby, tlumočníci žádali Světlušku o finanční podporu na pokrytí základních životních potřeb, nákladů na bydlení, potraviny a léky. Silné příběhy k nám doléhaly od rodičů samoživitelů, kteří se potýkají s velkými finančními problémy, a jsou na péči sami, protože za nimi nemohla dojíždět pracovnice rané péče, nemohli využívat asistenčních a odlehčovacích služeb či denních stacionářů. Vznikla řada skvělých nástrojů na podporu domácí výuky, ale pro rodiče dětí se specifickými potřebami v integraci, které mají pedagogického asistenta, i pro děti docházející do speciálních škol, byly možnosti velice omezené, byť se právě speciální školy snažily výuku pro zrakově postižené děti alespoň částečně přesunout do online prostředí.

Lidovky.cz: V období koronakrize pružně reagovala většina neziskových organizací s nabídkou pomoci všeho druhu, a ukázala tak svou nezastupitelnou funkci. Myslíte si, že se po této zkušenosti zmenší vlna neustálých kritik na roli neziskovek?

Vlnu solidarity jsem bedlivě sledovala a čísla byla ohromující. Jenom během března dárci a dárkyně na Darujme.cz, které Světluška rovněž využívá jako platformu pro online dárcovství, darovali 19 milionů korun. Mohli jsme sledovat i silné příběhy tří dětí, na jejichž nákladnou léčbu se národ složil. Otázkou ale nyní je, jak se dlouhodobě bude dárcovství vyvíjet s doléhajícími ekonomickými důsledky pandemie. My, velké neziskové organizace, si samozřejmě klademe otázky, zda a jak rychle se dárci vrátí ke „svým“ neziskovkám, které jsou jim blízké, které podporují dlouhodobě a pravidelně poté, co v uplynulých měsících štědře podporovali tzv. covidové dárcovské výzvy a sbírky pro seniory, zdravotník a hasiče v první linii. Pro organizaci naší velikosti, na kterou se ročně obrací více než 300 žadatelů a 80 organizací z celého Česka, budou následující měsíce extrémně náročné, protože musíme udržet celou Světlušku v chodu. Aby se prostě kola točila dál a systém péče o zrakově postižené, který přes 18 let pomáháme budovat, nekolaboval. A jestli se zvýší prestiž neziskovek? Přestala jsem si tuto otázku klást. Soustředíme se na naši práci pro zrakově postižené a vztahy s našimi dárci, protože to je to, co můžeme ovlivnit a jak dokázat, že máme nezastupitelné místo ve společnosti.

Lidovky.cz: I Světluška se nyní, v důsledku přerušení a posunutí pravidelných projektů, potýká s ekonomickými a provozními problémy. Zřízena proto byla speciální sbírka Posviť Světlušce. Na co přesně peníze z této sbírky poputují?

Je to tak, Světluška byla nucena těsně před startem letošních Nočních běhů pro Světlušku udělat klíčové rozhodnutí, zda přesunout nebo zrušit. Stejné rozhodnutí následovalo ohledně Kavárny POTMĚ, která každoročně od května vyráží na svoji cestu po Česku. Věříme, že na podzim se s našimi příznivci a dárci budeme moct konečně potkat osobně. Ale nesedíme s rukama založenýma. Poslední měsíc jsme tvrdě pracovali na tom, jak Světlušku přesunout do online prostředí. Výsledkem je nový eshop, jedinečný Podcast POTMĚ a Kavárna POTMĚ: Online. A sbírka Posviť Světlušce to všechno zarámovala. Naše realistické odhady počítají s tím, že na udržení chodu organizace a realizaci podzimních a zimních aktivit Světlušky nám bude chybět až 900 tis. Kč. A obracíme se na naše pravidelné dárce i ty nové, kteří v našem poslání a aktivitách spatřují přínos, s prosbou o pomoc.

Lidovky.cz: Stávající projekty jste přesunuli na podzim, kdy je ale předpokládaná druhá vlna koronaviru. Pracujete i s touto problematickou variantou?

Bylo by nezodpovědné na toto nemyslet. Jsme připraveni upravit počty běžců a zajistit taková bezpečnostní opatření na bězích i v kavárně, jaká budou nutná. Pokud nám nebudou okolnosti přát, setkáme se fyzicky s našimi dárci až v roce následujícím.

Lidovky.cz: Krizi navzdory, vymysleli jste v karanténě nové online projekty. Můžete nám přiblížit, o co se jedná?

Myslím, že za všemi dobrými projekty stojí silné PROČ a určitá míra stresu. Naše proč bylo jasné, Světluška v důsledku ekonomické nejistoty části firemních partnerů a jejich boje o vlastní přežití počítá s výpadkem příjmů, které pokrývají provozní náklady nadačního fondu. Přijali jsme úsporná opatření a současně jsme otevřeli sbírku Posviť Světlušce. K našim dárcům jsme upřímní a otevření, proto jsme hledali způsob, jak je pozvat do nadačního fondu, jak jim nechat nahlédnout naši práci, poznat naše přátele a také ty, kterým Světluška pomáhá. Proto jsme spustili Podcast POTMĚ, který si jednou za dva týdny svítí na každodennosti ze života zrakově postižených, a do moderátorského křesla zve pokaždé jinou osobnost Českého rozhlasu, blogery a autory těch nejposlouchanějších podcastů. Kavárna POTMĚ: Online má jinou misi. Zaměstnává zrakově postižené kavárníky, kteří vás spolu se svými hosty každý týden ve stejný čas baví a přináší pohodu do vašich obýváků.

Lidovky.cz: Je možné, že na realizaci méně náročné online projekty, nahradí trvale některý z pravidelných projektů Světlušky?

Nemyslím si, že bychom se chtěli omezit na online komunikaci s našimi dárci. Světluška byla vždycky blízko svým dárcům i lidem a organizacím, které již 18 podporuje. Bez toho nejde dělat dobrá nadační práce. Přála bych si, aby se Podcast POTMĚ stal jedním z formátů, kterým budeme o životě zrakově postižených vyprávět a aby se Kavárna POTMĚ: Online stala celoročním doplňkem naší zatemněné Kavárny POTMĚ, ve které voní skutečná káva.

Lidovky.cz: Jaké všechny možnosti teď nyní lidé mají, pokud chtějí podpořit Světlušku a zrakově postižené?

Podpořit naši činnost mohou dárci jednorázově či pravidelně na Darujme.cz ve sbírce Posviť Světlušce. Veřejnou sbírku Světluška mohou dárci podpořit dárcovskou esemeskou, finančním darem na účet či zakoupením sbírkového předmětu v našem zbrusu novém eshopu (eshop.svetluska.net). Moc cenné jsou pro nás i dobrovolníci, kteří nám pomohou s pořádáním našich akcí nebo firemní týmy, které se rozhodnou zorganizovat firemní sbírku či jinou benefici ve prospěch zrakově postižených.