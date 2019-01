V Torontu zemřel pamětník holokaustu Jiří Brady. Pomáhal obnovit Lidové noviny

BRADYHO SBÍRKA POMOHLA POREVOLUČNÍM LIDOVÝM NOVINÁM ■ Jiří Brady se zasloužil také o rozjezd obnovených Lidových novin po listopadu 1989. ■ Tehdejší ředitel deníku Michal Klíma se během své cesty do Kanady v roce 1990 sešel s krajany a potkal i Bradyho. Tehdy už velmi úspěšný podnikatel slíbil, že LN pomůže. List totiž vycházel za komunismu pouze jako samizdat a v deníkových začátcích mu chyběly peníze na technologie pro výrobu novin. ■ „Na základě toho se mi Brady ozval a nabídl, že zorganizuje sbírku. S přáteli a různými exulanty z Československa založil Společnost přátel Lidových novin. Ta asi tři čtvrtě roku vybírala peníze v Kanadě a podařilo se jí shromáždit zhruba sto tisíc dolarů. Byl to nakonec největší příspěvek do začátku,“ líčí Klíma. ■ Brady se svými přáteli pořádal různé dobročinné akce, zorganizoval koncert a jeho úsilí vyvrcholilo vydáním inzertní přílohy, do níž přispěli podnikatelé českého původu. Vyšla v LN a zároveň v krajanských novinách v Kanadě. ■ Brady po válce emigroval do Kanady. Tam mimo jiné pomáhal svým krajanům, sám začínal jako instalatér. Postupně se mu podařilo vybudovat významnou firmu podnikající právě v tomto oboru.