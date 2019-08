Václav Pán: česká stopa v rejdišti tajných služeb i šéf Škodových závodů na Dálném východě

PRAHA Václav Pán stihl do třicítky studovat ve třech metropolích Evropy spoluvlastnit rodinnou továrnu i projít boji první světové války. Po válce vedl Škodovy závody v Japonsku, Číně či Persii. Během druhé světové války sloužil v Lisabonu jako zpravodajec pod vedením legendárního Františka Moravce. Pro spory s komunistickým režimem se po válce usadil ve Francii, kde v roce 1982 zemřel.

Řada legionářů se zapojila také do druhého odboje. Mnozí z nich se však vděku osvobozené vlasti nedočkali. Jedním z nich byl i Václav Pán. Narodil se 16. září 1888 v tehdy samostatném Karlíně. Po maturitě v roce 1906 studoval v Londýně, Paříži a Berlíně. Již před 1. světovou válkou byl spolumajitelem rodinné továrny. Koncem roku 1914 narukoval do rakousko-uherské armády. V srpnu 1916 přešel jako záložní důstojník v Itálii na stranu dohodových mocností. Počátkem roku 1918 byl poslán do Francie a s 21. čs. střeleckým plukem se zúčastnil bojů na západní frontě. Prokázal mimořádnou odvahu a mimo jiné byl jako první čs. legionář vyznamenán rytířským stupněm Řádu Čestné legie. Do vlasti se vrátil v hodnosti kapitána a v lednu 1919 demobilizoval.

V meziválečném období úspěšně podnikal a ve 30. letech působil jako ředitel pobočky Škodových závodů v Číně, Japonsku, Persii a naposledy v Egyptě. Do řad čs. exilové armády vstoupil mezi prvními, v září 1939. Ústupových bojů v červnu 1940 se zúčastnil v řadách 1. čs. pěšího pluku. Po evakuaci do Velké Británie byl zařazen k vojenské zpravodajské službě plk. Františka Moravce.



Ten jej na podzim téhož roku poslal jako čs. rezidenta do Lisabonu. Vzdálená země Iberského poloostrova se v té době stala důležitým bojištěm tajné války zpravodajských služeb. Pán měl však na starosti také další důležitou agendu – přes Portugalsko proudila například pomoc čs. exilové vlády českým vězňům koncentračních táborů. Aby balíčky došly svým adresátům, musela celá akce před slídivými zraky nacistických agentů vypadat jako iniciativa humanitárních organizací z neutrálních zemí. Pod krytím repatriačního úředníka britského konzulátu také pomáhal českým uprchlíkům, kterým se s nasazením života podařilo dostat přes okupovanou Evropu.

Počátkem roku 1943 se Pán stal styčným důstojníkem u štábu generála Eisenhowera a s krátkou přestávkou do konce války zastával ještě stejné místo u spojeneckého vrchního velení a u 21. skupiny armád. Již v exilu byl trnem v oku komunistům. Těsně po skončení války v květnu 1945 byl z politických důvodů postaven spolu s generály Ingrem, Moravcem a Neumannem mimo činnou službu. Do osvobozené vlasti se natrvalo již nevrátil a usadil se ve Francii. Zemřel v 94 letech 16. prosince 1982.