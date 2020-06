Zemřel někdejší známý novinář a starosta Martin Schulz. Bylo mu 66 let

Doubice (Děčínsko) V úterý 23. června zemřel někdejší novinář, publicista a bývalý starosta obce Doubice na Děčínsku Martin Schulz. Bylo mu 66 let. Na facebooku o tom informovala jeho žena Dominika Slonimová.

Schulz se narodil 10. června 1954 v Příbrami. Maturoval na gymnáziu. Z politických důvodů nemohl v komunistickém Československu studovat na vysoké škole. Od roku 1974 vystřídal řadu dělnických profesí, pracoval i jako řidič, kulisák a sanitář. V 70. a 80. letech se pohyboval v československém undergroundu. Jeho život ovlivnila hudba, zejména kapela The Plastic People of the Universe.



V roce 1982 se vystěhoval do tehdejší NSR, kde později působil jako externí spolupracovník radia Svobodná Evropa, od roku 1988 byl jeho zaměstnancem. Po sametové revoluci byl zástupcem ředitele české redakce v Praze. Se svým otcem Milanem Schulzem také v České, dříve Československé televizi moderoval publicistický pořad Sněží. Moderoval i pořad Na hraně. Psal politické komentáře.

Schulz patřil ke kritikům porevolučního vývoje v Česku. V roce 2013 při prezidentské volbě podporoval Karla Schwarzenberga, s nímž se setkával již v 80. letech ve Vídni a Mnichově.

V roce 2007 se stal starostou Doubic na Děčínsku za sdružení Doubice 2018. V čele obce zůstal osm let. V Doubici Schulz vlastnil restauraci Fabrika a hudební klub, vyhlášený podnik na severu Čech. Několikrát se také objevil ve filmu.