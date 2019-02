Ve věku 94 let zemřel Stanley Donen, režisér Zpívání v dešti

NEW YORK Ve věku 94 let zemřel Stanley Donen, někdejší tanečník a režisér nejznámějších hollywoodských muzikálů, jakými jsou například Zpívání v dešti (1952). S odvoláním na umělcovu rodinu o tom v sobotu informují americká média. Donen, který v roce 1998 na udílení filmových cen Oscar dostal ocenění za celoživotní dílo, zemřel ve čtvrtek v New Yorku, když podlehl infarktu.

Donen se narodil 13. dubna 1924 v Columbii v Jižní Karolíně. Tanci se začal věnovat, když viděl Ginger Rogersovou a Fred Astaira tančit ve filmu Letíme do Ria (1933). V šestnácti letech dokončil střední školu a odjel do New Yorku, kde byl obsazen v muzikálu Přítel Joey. Hlavní roli v něm ztvárnil Gene Kelly, který se s Donenem rychle spřátelil a začali spolu vymýšlet choreografii k jinému muzikálu.



Muzikál Zpívání v dešti Donen režíroval s Genem Kellym. K jeho dalším muzikálům patří také například Sedm nevěst pro sedm bratrů (1954) a Ve městě (1949). Celkem Donen režíroval více než dvě desítky filmů, ne všechny se ale setkaly s úspěchem, příkladem jsou jeho poslední dva filmy, a to sci-fi snímek Saturn 3 (1980) s Farrah Fawcettovou a Za to může Rio (1984) s Michalem Cainem.

Za svůj život se Donen pětkrát oženil. Jeho první manželka si po rozvodu vzdala Kellyho. Další z Donenových žen byla herečka Yvette Mimieuxová. Později udržoval režisér dlouhodobý vztah se scénáristkou a režisérkou Elaine Mayovou.