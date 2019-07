‚Veliteli, já ho smahnu.‘ Generál Pavel vzpomíná na dramatické momenty z Jugoslávie

Nedávno jen těsně prošel sněmovnou návrh na státní vyznamenání pro bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla, který loni ukončil vojenskou kariéru. Někteří poslanci nevěděli, co za hrdinství prokázal. LN nyní přinášejí rozhovor s generálem Pavlem, který v minulosti získal nejvyšší vojenská vyznamenání pro cizince v USA a ve Francii.

To první bylo za působení v roli předsedy vojenského výboru NATO, tedy nejvyšší vojenské funkce v alianci. To druhé za záchranu 55 francouzských vojáků během mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v 90. letech. Měl při ní v jednu chvíli v zátylku samopal srbského velitele. Nablízku byl tehdy Pavlovi současný náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Až na vrchol Petr Pavel (57) si od loňska užívá důchodu. Během kariéry v uniformě toho zažil hodně. Vstupoval ještě do armády komunistického Československa, jež byla součástí Varšavské smlouvy. Loni pak po třech letech služby odcházel z pomyslného vojenského Olympu – předsednictva vojenského výboru NATO. V letech 2012 až 2015 byl náčelníkem generálního štábu české armády. Po studiu na vojenských školách začínal nejprve u výsadkářů. V 90. letech pracoval pro armádní zpravodajskou službu – Vojenské zpravodajství. Respekt si získal v roce 1993 za záchranou operaci v bývalé Jugoslávii v rámci mise UNPROFOR. Působil ve vojenských strukturách EU a NATO. Armádu opouštěl v hodnosti brigádního generála. Za příkladnou službu a hrdinství získal medaile od řady spojeneckých zemí včetně Řádu Záslužná legie v USA a Řádu čestné legie Francouzské republiky. V současnosti vystupuje na přednáškách a odborných konferencích doma i v cizině. Je ženatý a má tři děti.



„Zapůsobilo na mě to, že Aleš Opata, aniž by podléhal nějaké panice, na mě ve chvíli, kdy srbský velitel nevnímal, sykl – veliteli, já ho smahnu, jo? Jen jsem mu důrazně říkal, Aleši nic nedělej,“ vzpomíná Pavel.

V interview také varuje před novodobými typy rizik, které mohou stát lidské životy a vyvolat aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy.

„V době, kterou považujeme za mír, jsme objekty velice intenzivního informačního a kybernetikého působení,“ říká Pavel. Podle něj není čas na přetahovanou mezi zpravodajskými službami o kompetence ani na pomýlenou debatu o zásazích do soukromí. „Představa, že někde bude sedět vojenský zpravodajec, který bude každému číst email a dívat se do soukromí, je absurdní,“ říká muž, o kterém se spekuluje jako o možném kandidátovi na Hrad.

LN: Když se ve své vojenské kariéře ohlédnete zpět, jaký nejvypjatější moment jste zažil?

Pár jich bylo. Asi nejblíže k újmě na zdraví a na životě jsem měl v bývalé Jugoslávii.

LN: Je pravda, že vaše mise na záchranu francouzských vojáků UNPROFOR z roku 1993, které drželi Srbové, trvala několik dnů?

Celé se to odehrálo na přelomu let 1992 a 1993. Chorvatsko ztratilo trpělivost s tím, jak pomalu dochází k znovu převzetí území v sektoru, kde byl nasazen i náš prapor. Srbového ho nazývali Srbská krajina. Jde o oblast od Kninu okolo Plitvických jezer až po Karlovac. Chorvati zahájili operaci Bouře, která měla za cíl velice rychle území ovládnout a Srby z té oblasti vytlačit. Tato oblast přitom byla Srby obývaná po staletí. I Srbové měli hodně legitimní pocit, že na území mají nárok. Mnoho Srbů tam prolilo krev, když rakouskouherské mocnářství bojovalo s Turky. Operace trvala měsíc. Naše angažmá bylo asi týdenní.

LN: A kdy nastal opravdu moment, kdy jste si řekl. To bylo o fous.

Takových momentů bylo víc.

LN: Laik si to představuje ale tak, že po vás v nějakou chvíli stříleli, nebo že vedle vás něco vybuchlo.

Toho bylo právě víc. Když totiž vjedete do minového pole, tak jste hodně blízko problému. Když vám někdo drží samopal v týlu a dovede vás až na linii boje, kde před vámi vše vybuchuje a schválně před vámi rozstřílí na kusy barák, abyste věděli, dál už ne, tak je to také hodně blízko. Když se dostanete do dělostřelecké palby, kdy kolem vás vybuchují dělostřelecké granáty, z nichž každý má potenciál zabít stovky lidí a z vesnice s 30 domy jich třetina lehla a vy jste z ní vylezl zdravý, je to také hodně blízko. Vzpomínek je více. Anebo, když jsme přijeli do místa zvané Karin Plaža, dnes ideální destinace pro trávení letní dovolené. Tehdy mi to ale tak nepřipadalo, protože jsme tam dorazili deset minut po tom, co minometná střela roztrhala dva francouzské vojáky. Těch chvilek bylo prostě víc.

LN: Zmínil jste, že jste se ocitli v minovém poli. Jak jste se z něj dostali?

Náhodou. Žádnou minu jsme netrefili. Prostě jsme projeli. Srbové nás tam poslali záměrně. Doufali, že budeme mít problém.

LN: Měli jste nějakou leteckou podporu?

Neměli. Mise UNPROFOR byla primárně na podporu a udržení míru. Pokud šlo o mandát, byla natolik slabá, a z dnešního pohledu tak neefektivně řízená, že se divím, že se tam nestalo mnohem víc špatného. Pro srbskou i chorvatskou stranu jsme byli spíše přítěž. Ve vypjatých situacích okolo Benkovace nám Srbové, kteří se vraceli z fronty chudší o několik spolubojovníků, několikrát řekli: K čemu tu jste? Na co máte samopaly a transportéry, když nejdete s námi bojovat proti Chorvatům, kteří nás napadli. Těžko se jim ve vypjaté situaci vysvětluje, že nám to mandát neumožňuje. Že sice máme zbraně, ale můžeme je použít pro vlastní sebeobranu. A že naším úkolem není bojovat na jedné či druhé straně, ale naopak být mezi nimi. V takové situaci se těžko hledá správné řešení.

LN: Co vás za takové situace napadlo jít do tak riskantní záchranné operace?



To je asi to, proč jsme vojáci a na co se cvičíme. Jestli se naši kolegové dostali do nebezpečné situace, jako voják cítím povinnost jim pomoc. Stejnou pomoc bych očekával od nich, kdybychom se do problémů dostali my.

LN: Zájemců o tuto záchrannou misi bylo více, anebo jsme byli jediní?

Náš Československý prapor byl v daném sektoru o rozloze 50x100 kilometrů jediný, který měl volnost. Nebyli jsme omezování srbskou ani chorvatskou stranou. Keňský prapor byl v zóně, kde se nejvíce bojovalo a byl tak fakticky paralyzován. Francouzi se shodou okolností a některých předchozí rozhodnutí dostali do situace, kdy je samotní Srbové blokovali, takže nakonec byli v situaci, kdy jsme je museli zásobovat potravinami.

LN: Proč?

Nemohli vyjet ven. Francouzi trochu podcenili, že Balkán není Čad ani Alžírsko. A že s místními nemohou komunikovat přes hlaveň kulometu. V tomto ohledu jsme měli jednak jazykovou výhodu, ale nikdy jsme především nesdíleli takový přístup k místním. Vždy jsme volili kontaktní přístup. Do francouzského sektoru dělaly občas výpady chorvatské kriminální bandy, které velmi brutálně vraždily místní Srby. Když tam jedno takové komando překročilo hranici, Srbové chtěli zakročit. Francouzi, zřejmě motivováni snahou předejít konfliktu, srbské jednotce zabránili v dalším pohybu. Část srbského konvoje v počtu dvou vozů projel. Zbytek byl Francouzi zablokován a vyjednával, aby směl pokračovat dál. Mezitím se ale první dvě vozidla dostala v kopcích do léčky a Chorvati v ní dost brutálně povraždili 23 Srbů. Srbové pak vyskládali Francouzům 23 hrobů hned vedle jejich kempu, aby jim den co den připomínaly, co udělali. Toto je vaše práce, protože jste nám neumožnili jim pomoci. Situace tím eskalovala. Proto zablokovali Francouze při protiofenzivě, protože je považovali za nepřátelskou jednotkou.

LN:Francouzi, které jste zachraňovali, byli na jednom místě?

Ne. Byli rozmístěni ve čtyřech lokalitách. V každé bylo 10 až 15 lidí. Na Karin Plaža jich bylo asi 30. Na místě zvaném Goleš byl jeden obrněný transportér a osm lidí. Když jsme tam přijeli, tak nás k nim Srbové nechtěli pustit. Když na ně Chorvati zaútočí, tak Francouze zabijí. To mi řekl jejich srbský velitel. Hodinu jsem s ním vyjednával. Hrozil, že jestli toho nenechám, zabije i nás. Nakonec jsme udělali dohodu, která byla hodně bolestivá pro Francouze, že nechají na místě transportér, z kterého však vyndají všechny zbraně a munici. S osobními věcmi a zbraněmi je Srbové nechají s námi odejít. Jejich transportér pak Srbové použili na průzkum chorvatské linie, protože byl natřený na bílo a se znaky UN.

LN: V jakou chvíli jste měl kalašnikov v týlu?

To bylo na jiném místě, kam nás poslali Srbové. Byla tam předsunutá linie a srbská jednotka o sto lidech. Periodicky odtamtud chodili na asi 100 metrů vzdálenou bojovou linii. Jenom se občerstvili a vraceli se zase na ni zpět. Přijeli jsme tam v momentě, kdy se část zdecimované jednotky vrátila z linie dotyku. Jenom to, že nás viděli, je popudilo natolik, že se rozhodli nás použít jako živý štít. Na dva transportéry s dvanácti lidmi naskákalo 30 po zuby ozbrojených a frustrovaných Srbů. S tím moc neuděláte. Tím spíš, že okolo byli další. Mířili na nás původně protiletadlovým trojhlavňovým 30milimetrovým kanonem. Když jsme viděli tu sílu, nezbývalo než se nechat zajmout.

LN: Jak to pokračovalo?

Řekli nám, že s nimi musíme až na frontu. Tak jsme jeli na frontu.

LN: Co měl tehdy na starosti Aleš Opata, dnes náčelník generálního štábu, které se záchranné operace také účastnil?

Já tam byl jako velitel jednotky. Mým zástupcem byl Karel Klinovský. Aleš Opata byl velitelem jednoho z družstev v hodnosti nadporučíka. Měl jsem ho za sebou v transportéru, když nás vzali Srbové na linii dotyku. Za mnou na pancíři klečel srbský velitel. V týlu jsem měl jeho samopal. Za ním stál Aleš Opata v otevřeném poklopu. Zapůsobilo na mě to, že Aleš, aniž by podléhal nějaké panice, na mě ve chvíli, kdy srbský velitel nevnímal, sykl – veliteli, já ho smahnu, jo? Jen jsem mu důrazně říkal, Aleši nic nedělej. (smích)

Kyberútoky mohou překonat konvenční útok

LN: Je kyberútok na člena aliance útokem podle článku 5 Washingtonské smlouvy, kdy by měli ostatní členové NATO napadenému přispěchat na pomoc?

Záleží na tom, o jak rozsáhlý útok by se jednalo. Záleželo by také na rozsahu škod. Stejně jako v konvenční rovině by výstřel přes hranice nebyl důvod k aktivaci článku 5, kybernetický útok menšího rozsahu by určitě nebyl posuzován podle článku 5. Jinak bychom museli aktivovat tento článek asi tak tisíckrát za den.

LN: A pokud by to skutečně bylo větší?

Rozsáhlé kyberútoky mohou dokonce i překonat dopady konvenčního útoku. Pokud by se útočilo na servery, které řídí leteckou dopravu, dopravní železniční uzly, nebo na servery řídící chod zdravotnických zařízení, mohou útoky způsobit desítky, stovky ale i tisíce mrtvých. V takovém případě by se inicioval článek 5. Další možností je, že by šlo o komplexní útok na kritickou infrastrukturu státu. To také lze považovat za akt agrese. Nejde totiž o individuální útok jednoho hackera. I v tomto případě bude Severoatlantická rada posuzovat útok jako konvenční agresi proti jakémukoli členu aliance. Vyhlášení článku pět je na místě. Na summitu ve Varšavě v roce 2016 se lídři států NATO rozhodli schválit kybernetickou doménu jako standardní operační doménu.

LN: Na sumitu ve Varšavě se státy NATO zavázaly, že budou přijímat opatření, aby navýšily schopnosti v oblasti kyberobrany. Jak si vede Česko v naplňování tohoto závazku?

Rozdělil bych to na dvě roviny. První je praktická a týká se struktur. Máme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Ministerstvo obrany vytvořilo centrum pro kybernetickou bezpečnost, které se výhledově možná stane velitelství pro kybernetickou bezpečnost. Úzce spolupracují a sdílejí informace s obdobnými orgány v rámci aliance. Potud je vše v pořádku. Druhá rovina je legislativní rovina. V ní jsme pozadu. Jak jste řekl, vláda sice odsouhlasila, že za koordinaci kybernetické obrany bude na národní úrovni odpovídat ministerstvo obrany, dosud však neprošla novela zákona o vojenském zpravodajství, která by tento fakt měla převést do právní roviny. Tam máme co dohánět.

LN: Novela zákona má zajistit včasnou detekci i reakci na kyberútok. Myslíte si, že to nelze ošetřit jinak, než novelou zákona?

Jde o poměrně obsáhlou oblast, která se průřezově dotýká všech složek státu. Proto je zákonná úprava potřebná. Tím, že vláda pouze konstatovala, že odpovědnost má ministerstvo obrany a konkrétně Vojenské zpravodajství, tak ale Vojenské zpravodajství nedostalo do ruky právní nástroje, jak například monitorovat sítě. Tady nastal problém.

LN: V čem?

Jisté složky státu se na to dívají s nedůvěrou. Další, kdo se snaží na novele politicky zviditelnit, argumentují tím, že Vojenské zpravodajství získá možnost špiclovat každého občana pomocí čtení jeho emailu a SMS zpráv. To vyvolává ve veřejnosti averzi.

LN: Tomu se ale nelze divit.

Myslím si, že nám chybí emocí prostá a věcná argumentace a diskuse. Specialisté, kteří na tom pracují – podotýkám, že se mezi ně nepočítám, hovoří o tom, že jakýkoli komplexní dohled nad každou SMS zprávou a emailem je iluzí. Žádná složka státu nemá takovou kapacitu, aby to zvládla. Monitoring se provádí na základě složitých algoritmů, které vyhodnocuje technika. A tato technika až v okamžiku, kdy zachytí určitá slova či jejich sekvence, které naznačují závadové chování, se teprve potom zaměří na konkrétní fyzické osoby. Představa, že někde bude sedět vojenský zpravodajec, který bude každému číst email a dívat se do soukromí, je absurdní. Dokud nepřijmeme legislativu, Vojenské zpravodajství, ačkoli bylo pověřené vládou, nemá žádné nástroje, aby mohlo efektivně zajistit kybernetickou obranu státu.

LN: Proč zrovna Vojenské zpravodajství má získat tuto kompetenci?

Vojenské zpravodajství obsahuje složku, které se říká SIGINT, neboli signal intelligence. Jde o elektronické zpravodajství. Je fér říci, že tuto složku má i civilní zpravodajská služba. Dochází tedy k určité duplikaci. Jestliže ale padlo na úrovni vlády rozhodnutí o Vojenském zpravodajství, nezbývá ministerstvu obrany úkol vlády splnit. K tomu musí vzniknout právní úprava. Jestliže současný zákon o Vojenském zpravodajství neumožňuje úkol naplnit, je potřeba přijmout novelu zákona, která to umožní. Anebo vrátit se zpět na vládu a vymyslet jiné řešení. To bychom se ovšem vrátili o tři roky zpět.

LN: Mezi ostatními zpravodajskými službami posílení Vojenského zpravodajství nebudí nadšení. Čím to je?

I mezi zpravodajskými službami panuje určitá řevnivost. V krajním případě by se mohlo jít vybudováním další nezávislé složky. Mohlo by jít o obdobu americké NSA – Národní bezpečnostní agentury. Do ní by se sloučil sigint všech tří našich zpravodajských služeb. Vznikla by tím v podstatě nová zpravodajská služba. Tím ovšem vyvstane problém koordinace. Už dnes máme tři zpravodajské služby, které se poměrně těžko daří koordinovat. Přestože vznikl výbor pro zpravodajskou činnost, nefunguje optimálně. Kdyby vznikla další složka, koordinace by se ještě zhoršila. Než se dostat do složitých kompetenčních debat, bylo by pragmatickým řešením přijmout novelu zákona o Vojenském zpravodajství, aby alespoň existovala v praxi nějaká kybernetická obrana. Následně bych se zaměřil na to, jak do budoucna tuto záležitost řešit efektivněji.

LN: V generálských kruzích jsem zaslechl, že objíždíte Česko a učíte se oblasti, kterým jste se jako voják tolik nevěnoval. Je to předzvěst prezidentské kandidatury v roce 2023?

Mnohokrát jsem řekl, že takové ambice nemám. Samozřejmě chápu, že když se na to někdo kouká zvenčí, a v duchu toho, jak moc máme rádi spiklenecké teorie, tak argument, že dělám skrytou kampaň, do toho velice dobře zapadá. Každému českému analytikovi je vše dopředu jasné. Dělám to ale proto, že mě to baví a vidím v tom smysl. Rozhodně to nedělám jako skrytou přípravu na prezidentskou kandidaturu. To, že se občas dostanu, občas i cíleně, k jiným oblastem než jen obrana, souvisí s něčím jiným. Čím více se snažím do obrany vidět, tím častěji zjišťuji, že obrana není zdaleka jen o resortu obrany a bezpečnostních složkách. Obrana státu závisí na mnoha faktorech. Občas se proto objevím na akci, která je zaměřená na vzdělávání. Vzdělávání a výchova mladé generace totiž souvisí s obranou možná více než cokoli jiného.

LN: Zeptám se jinak. Je něco, co by vás vyprovokovalo vstoupit do prezidentské kampaně?

Mnohokrát jsem slyšel, že když je někdo jediný, tak musí. To ale rozhodně nesdílím. Nemyslím si, že bych byl jediný, kdo by na sebe musel vzít břímě. Je u nás mnohem více schopných lidí. Pro politiku musí být někdo, kdo k ní inklinuje, prostě homo politicus. Tedy člověk, který politikou žije a baví ho. Já tímto člověka nejsem. A jak říkám, že si užívám svobody, tak bych o ní nechtěl přijít žádným politickým angažmá. Pevně doufám, že v době, která do voleb zbývá, se najde několik silných a důvěryhodných kandidátů, kterým bude za to stát vhodit hlas.

LN: Byl by to přeci jen strop vaší kariéry stát se vrchním velitelem ozbrojených sil Česka, a to je více než být jenom náčelníkem generálního štábu armády.

Jenom náčelník generálního štábu mi úplně stačil. (smích)

LN: Dáte mi ruku na to, že za tři roky nebudeme spolu dělat kandidátský rozhovor před prezidentskými volbami?

Víte, jak to je, nikdy neříkej nikdy. Budu ale dělat vše pro to, aby to tak nebylo.

LN: Jste známý tím, že si občas rýpnete do prezidenta Miloše Zemana. Bývalí náčelníci generálního štábu ale bývají zváni na různé společenské oslavy na Hrad. Byl jste také pozván?

Byl jsem tam na konferenci k 20. výročí vstupu do NATO, které organizovala společnost Jagello2000 ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky. Nevím, jestli kanceláři moje jméno uniklo na seznamu hostů, anebo to bylo s jejich vědomím. Na jiné akce, na které bylo pravidlem zvát bývalé náčelníky generálního štábu, jsem pozván nebyl. Ani na 100. výročí vzniku republiky. Ale netrápí mě to.