Venkovní kuchyně staví i na Zanzibaru. Český pískovec je nejkrásnější na světě, říká kameník

Skoro před dvaceti lety založil se svým otcem malou rodinnou firmu. Specializovali se na na výstavbu venkovních kuchyní z českého pískovce. Dneska dostávají zakázky po celém světě a nezabrzdila je ani pandemie. „"Nikdy se mi nestalo, že by se mi někdo ozval už v lednu, že chce postavit kuchyň. Dokonce mi lidé volali i mezi vánočními svátky. Je znát, že lidé neví, zda budou moci cestovat, tak si to chtějí zvelebit doma,“ říká kameník Tomáš Hrdina.

Lidovky.cz: Vaše firma na stavbu venkovních kuchyní funguje už 13 let, jak jste se k práci s kamenem vlastně dostal?

Kámen je nositel energie a mě odmala tato energie přitahovala. Již jako malý kluk jsem si brousil kamínky a vytvářel z nich primitivní sošky. Pamatuji se, jak jsem byl fascinován, když mi babička přivezla pazourek z dovolené a vysvětlovala mi, že z tohoto kamene se vyráběly nástroje na zpracování kůže a hroty šípů. Dodnes ten pazourek mám. Už tenkrát mě fascinovalo, že se kámen může opracovat přesným úderem na správně určené místo. Můj otec pracoval na přehradě Les Království, je to ta nejkrásnější přehrada postavená z pískovce, kterou jsem kdy viděl. Díky tomu jsem měl vstup i na místa, kam se běžný člověk nedostal. Mohl jsem obdivovat nádheru kamenických prací a zde myslím vznikla má láska ke kameni.

Lidovky.cz: Vystudoval jste kamenickou školu, chtěl jste dělat to samé co otec, nebo jste nad tím tehdy příliš nepřemýšlel?

Jak jsem zmínil, láska ke kameni ve mně rostla už od dětství. Mým snem se proto bylo dostat na Střední umělocko-průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích. Změnilo mi to život. Cítil jsem to hned první den, když jsem šel po chodbě této školy. Dodnes mám v paměti ten posvátný pocit, když jsem tam viděl sochařská díla našich nejlepších mistrů. Spolupráce s tátou pak vyplynula přirozeně. Vždy jsme se spolu snažili vymýšlet v kamenickém oboru nové věci, a to nás neskutečně bavilo.

Lidovky.cz: Proč jste si vybral pískovec? Jaké jsou výhody tohoto kamene?

Pískovec je ten nejkrásnější kámen, který v sobě má energii uloženou z prehistorických moří, ve kterých před miliony let vznikal. Vždy, když z tohoto kamene něco vyrobíme, tak cítím, že je to výjimečné dílo. Samozřejmě můžeme dělat z kteréhokoliv kamene, ale pískovec je podle mě nejhezčí ze všech. Největší výhodou pískovce je jeho zabarvení, to se nedá ničím nahradit. Každý kámen má svůj tón barvy, žádný není stejný.

Lidovky.cz: V čem je práce s pískovcem specifická?

Pískovec, se kterým pracujeme, je specifický tím, že má vysoký obsah křemene. To znamená, že má lepší akumulační schopnost. Křemen je velice tvrdý minerál, díky kterému je tento pískovec velice tvrdý a houževnatý. Kameník při zpracování musí vědět, kam praštit, jaké má léta, jinak se kámen rozlomí jinde, než je potřeba. A udělá se víc škody než užitku. Materiál je na vyhození. Jednoduše řečeno nesedne na spáry. Když se s tímto kamenem umí pracovat, vznikají nádherná díla. Řekl bych, že to jsou plně funkční umělecká díla.

Lidovky.cz: Jak se vám daří v současné době? Pociťujete kvůli pandemii úbytek práce?

Myslím si, že pandemie ovlivnila náš specifický obor, stavbu zahradních kamenných kuchyní, velmi silně. Pro nás ale naštěstí v tom dobrém. Za celou existenci firmy se mi nestalo, že by někdo projevil zájem o zahradní kuchyni už v lednu. Dokonce jsem byl velmi mile překvapen, že mi zavolali zákazníci i mezi vánočními svátky. Je to asi tím, že lidé nevědí, zda budou moct cestovat do zahraničí, a tak si chtějí zvelebit zahrady a vytvořit si místo pro setkání s rodinou a přáteli u sebe doma.

Dnes se mě každý ptá, kdy už to bude hotové, že se nemůžou dočkat, až si v ní něco uvaří nebo ugrilují. Zdá se, že každý chlap potřebuje mít svojí jeskyni, kde praská oheň a kde se může schovat před dnešní uspěchanou dobou.

Lidovky.cz: Máte rozjeté nějaké zajímavé projekty i nyní?

Pro nás je zajímavý každý projekt. I malá zakázka je pro nás výzva, na jejímž konci chceme vidět spokojeného zákazníka. V současné době připravujeme ale krásný projekt v Bratislavě, přímo na břehu Dunaje. Máme už hotové základy a podle mě to bude perla na Dunaji. Návrh se velmi povedl a už se na to moc těším. Další krásný projekt připravujeme pro restauraci v Německu, kde je také hotel Neuwaldhaus . Bude to krásná velká kuchyně, kde se budou péct kachny, udit ryby a grilovat zelenina a v peci péct chleba. Moje srdcovka a nejhezčí dílo bude pro zákazníka z Kalifornie v USA. Bohužel pandemie nám to ztížila, ale myslím si, že to dáme dohromady.

Dalšího velkého klienta mám v Moskvě, ale bohužel covid to celé naboural. Už tam mám hotové základy, ale nevím, jak to bude dál. V Moskvě nyní není vůbec dobrá situace. Uvidíme, jak se to vyvine.

Lidovky.cz: Spolupracujete při návrzích kuchyní s architekty a designéry, nebo je to čistě ve vaší režii?

Naše návrhy si děláme komplet sami. Každý člověk je jiný a má rozdílné požadavky, a proto jsou naše kuchyně navrženy na míru. Žádná není stejná. Když je velký projekt domu nebo zahrady, tak spolupracujeme i s architekty nebo zahradními architekty. Doplňky a designové prvky řešíme samozřejmě na přaní zákazníka také s architektem .

Lidovky.cz: Jste v podstatě malá rodinná firma, ale když se člověk podívá na vaše portfolio, žasne. Kuchyň jste předělali například i na Zanzibaru. Neplánujete více jezdit do zahraničí, až to zas půjde?

Máme nejkrásnější pískovec v Evropě, ne-li na světě. Jsem přesvědčen, že když k tomu přidáme krásný návrh, tak máme výrobek, který se může prodávat do celého světa. Samozřejmě, pokud bude o ně zájem i ve světe, budeme za to moc rádi. To už je ale na našem umění, s tím nám nikdo nepomůže.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá výroba jedné kuchyně?

To je velice specifické a záleží na mnoha faktorech, velikosti či složitosti. Při výrobě je nejdůležitější návrh, ten dá nejvíc práce. Někdy se předělává třeba čtyřikrát, nebo pětkrát. Zákazník něco odsouhlasí, a pak telefonuje, že si to manželka rozmyslela a že by to chtěla všechno změnit. Já vždycky říkám, dokud to je jen na papíře, tak to není problém. Zpravidla výroba takové kuchyně trvá 3 až 4 týdny. Záleží na přípravě a na mnoha okolnostech.