Veronika Khek Kubařová: Můj manžel je Čech jak poleno, samozřejmě jsem od svatby terčem mnoha fórů

PRAHA Veronika Khek Kubařová je tak milé stvoření, že ani bulvár o ní není schopen napsat nic skandálnějšího než „brunetka z Rakovníka“ nebo „pohledná umělkyně“. Mladá žena, které nikdo neřekne jinak než Verunka, přišla na rozhovor s copánkovým účesem, v modrobíle pruhovaných šatech připomínajících kanafas, na tváři odzbrojující úsměv. Uvidíme, jestli jí pomůže v letošní taneční show České televize StarDance, kde bude jednou ze soutěžících hvězd.

LN: Když řeknu, že jdu dělat rozhovor s Khek Kubařovou, každý se zeptá: „A co to je to Khek? Nějaké kambodžské jméno? Africké?“ Kde k němu váš manžel, režisér Pavel Khek, přišel?

No, není to černoch. Je to běloch, Čech jak poleno. To příjmení je údajně germánského původu. Manžel mi říkal, že k němu jeho rodina přišla zřejmě během třicetileté války. Ale samozřejmě že jsem od svatby terčem mnoha fórů. Kamarádi na to dělají různé parodické zvuky, jako že to je vlastně kýchnutí. Nebo že to zní švédsky, jako název stolečku z IKEA. Blbě se to vyslovuje. Já jsem ale chtěla mít obě jména, protože my jsme se sestrou dvě poslední holky Kubařovy, nechtěla bych, aby náš rod vymřel po přeslici. A zároveň jsem chtěla být i manželova. A když dnešní doba tuhle možnost nabízí... Vím, že to zní trošku divně, ale to jsem teď zkrátka já.

LN: Není to jméno dlouhé na plakáty?

Je. Volali mi, když dělali plakát k filmu Ženy v běhu: „Verunko, ty nás asi zabiješ, ale grafik s tím má problém. Můžeme tě tam dát bez Kheka?“ Já řekla, že teda jo. Volali mi i ze StarDance, jestli pan Preiss, když říká „Prosím, pojďte na taneční parket“, má číst Veronika Khek Kubařová. Ale tam jsem trvala na tom, že chci být Khek Kubařová.

LN: Mám zkušenost, že dělat rozhovor s režisérem nebývá snadné. Protože režisér je zvyklý být na place skoro pánbůh, umí poručit i počasí, a tak by rád řídil i rozhovor. Vy žijete už s druhým režisérem (jejím prvním partnerem byl filmový režisér Karel Janák). Jak se s nimi žije?

Máte pravdu, že ten sklon režírovat i jinde než na place nebo v divadle, je jim fakt vlastní, a to i doma. Jenomže já si umím stát za svým. Umím být paličatá. Ale je to pro mě vlastně dobré muset si někdy obhájit to svoje, protože herci obecně mají tendenci dělat to, co se po nich chce. O tom je prostě herectví. A režisér se musí naučit občas doma i ustoupit. Mého manžela ale asi nejvíc ze všeho překvapuje, že čas plyne podle vlastních pravidel, nikoli podle jeho potřeb. Ale poručit času, to nezvládne ani režisér.

LN: Prý jste se Pavla Kheka zpočátku bála. Už se nebojíte?

No, to bych si ho přece nevzala! On je prostě někdy při práci docela divokej. Režíruje zásadně bos, v teplákách, na zkoušky se převlíká... Běhá při tom mezi řadami sedadel, skáče na jeviště. Takže máte pocit, že to není úplně normální člověk, když se takhle chová. Ale časem jsem pochopila, že Pavel je bývalý sportovec, dlouho hrál hokej, takže je zkrátka zvyklý mít v práci velký energetický výdej. Ale když sleze z toho „ledu“, z toho divadla, promění se v jemného člověka s hlubokou duší.

LN: Když jste zmínila taneční soutěž StarDance, na kterou se právě připravujete: víc se těšíte, nebo bojíte?

U mě převládá tak z osmdesáti procent nadšení. A těch dvacet procent je strach a obava z toho, co přijde. Stát se může cokoli. Ale je to pro mě i taková zkouška, co se mnou vlastně udělá přímý přenos. Už teď, když se na mě někdo přijde podívat, jak trénuju, začnou se mi klepat nohy, zatuhne mi tělo. A v přímém přenosu nemůžu říct: „Pardon, já to vezmu ještě jednou, jo?“ Vlastně největší strach mám z toho, že prostě něco zvořu, zapomenu.

LN: Chodila jste do tanečních?

Ano, v Rakovníku. Ale taneční v Rakovníku a StarDance moc společného nemají. V Rakovníku šlo o to mít bílé rukavičky a trošku při tom tokat s klukama. Tanec byl někde v pozadí, nějaká záminka. Hlavní bylo mít hezké šaty, aby se maminka s babičkou potěšily. Moje babičky bohužel už ani jedna nežijí, takže mě ve StarDance v těch krásných šatech neuvidí. Ledaže by se koukaly z nebe a žasly, jak jsou ty šaty krásné.

LN: Máte možnost mluvit do toho, jak budete oblečená?

No, právě že ano. Můžeme si říct, jakou bychom chtěli barvu, jaký střih. Letos poprvé navrhuje kostýmy pro tanečníky a osobnosti StarDance Tatiana Kovaříková, předchozí roky oblékala jen Terezu Kostkovou. A já se trošku bála, že tak věhlasná návrhářka si do toho určitě mluvit nenechá. Ale ona je naopak úplně otevřená všemu, hlavně abychom se cítili příjemně. A ty šaty jsou fakt jako sen, nádherné.

LN: Jednou z vašich rivalek ve StarDance bude bývalá biatlonistka Gábina Koukalová. Slyšela jsem, že jste jí kdysi, v době, kdy začala mít zdravotní potíže, napsala dopis, chtěla jste se s ní sejít. Jak to tehdy dopadlo? Sešly jste se?

Ona mi tenkrát neodpověděla, takže jsme se viděly poprvé opravdu až před pár týdny na Kavčích horách, v České televizi. Já se na ni ale vůbec nezlobila, že mi neodepsala, takových mailů musela mít spoustu. A nechtěla jsem na ni shánět telefonní číslo, protože to vypadá divně. Já to fakt jinak vůbec nedělám, že bych psala cizím lidem. Ale vždycky jsem měla takový zvláštní pocit napojení na ni, a to dokonce ještě když byla Soukalová. Nás oba s manželem strašně bavila, fandili jsme jí, dívali se na její závody. Ale teď už jsme si vyměnily telefonní čísla, taky jsem jí poslala ofocený můj starý rozhovor, aby mi věřila, že opravdu už tenkrát jsem byla její fanynka.

Já jí ale nepsala kvůli jejím zdravotním problémům, ale kvůli té knížce, kterou vydala a v níž odtajnila svoje psychické problémy i vztahy ve špičkovém biatlonu, prostě zveřejnila, že ne všechny věci jsou takové, jaké se zdají být. Mně to přišlo odvážné, sympatické. A to, že jsme se nakonec nějakým řízením osudu teď setkaly, že jsme si, v uvozovkách, vyznaly lásku – protože i ona mi řekla, že mě znala a měla vlastně stejné přání –, vnímám jako hezký příběh.

Celý rozhovor s herečkou Veronikou Khek Kubařovou si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 20. září.