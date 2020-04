VESELKA: Padesát šest růží

Počínaje tímto číslem vychází v magazínu Pátek LN týdenní seriál mikropříběhů Špitál z nemocničního prostředí, jehož autorem je kardiolog Josef Veselka.

Po desetiletích práce v nemocnici mi její zaměstnanci připomínají domy stojící na mokrém podloží. Voda jimi pomalu, ale nepřetržitě vzlíná a prostupuje každým volným pórem cihel, až zachvátí celé zdi. V lepších případech se trocha vlhkosti projeví tím, že se lidem lépe dýchá, a někteří dokonce naberou životní moudrost a stanou se skvělými zdravotníky. U jiných může dát vzniknout plísním a vytvoří odpudivé a nezdravé prostředí, kde dominuje lenost, závist a cynismus. Tak nějak se špitální život na svých aktérech odráží.

Vyprávění příběhů lidí, kteří propadli kouzlu nemocnice a spojili s ní svůj život, bude obsahem tohoto seriálu. Pokud byste v něm hledali reálné postavy, bylo by to marné. Budeme se pohybovat pouze v otiscích změněné reality, jak je uchovala vypravěčova mysl. A začít můžeme noční službou čtyřicetileté lékařky.

Paní doktorko, mohla byste prosím vás přijít na urgent? Teda hned, myslím!“ probudil ji hlas neznámého člověka na druhé straně nemocniční linky. Ještě než se stačila zeptat, o co se jedná, ten druhý zavěsil.

Bylo jí jasné, že se spěchá. Stáhla ze sebe deku, oblékla si bílou košili a kalhoty, a než vyrazila ze svého lékařského pokoje směrem, odkud jí volali, několikrát si opláchla obličej studenou vodou. Hlavou se jí honila myšlenka, o co se asi tak jedná. Doufala, že nebude muset řešit nic složitého. Nešlo o to, že by se jí nechtělo, ale vždy se tak trochu obávala, že neuspěje. Byl to její celoživotní problém, se kterým se však nikomu nesvěřovala.

Bílé světlo urgentního příjmu ji na okamžik téměř oslepilo. Přimhouřila oči a vyšla k hloučku lidí, z nichž někteří měli žluté vesty záchranářů. Tam uprostřed ležel na mobilním lůžku jakýsi muž, jehož hrudník byl sevřen obručí s ramenem, které pravidelně a rychle stlačovalo střed jeho hrudi. Resuscituje se, uvědomila si okamžitě. Vážnější situace v medicíně neexistuje.

„Resuscitujeme,“ řekl kdosi ve žluté vestě.

„To vidím,“ odvětila přísným tónem.

„Jak dlouho to trvá? Má infarkt? Kolik mu je?“ Kladla jednu otázku za druhou a při dominanci jejího hlasu nikdo nezapochyboval, že přišel člověk, jenž je zvyklý dělat zásadní rozhodnutí.

„Vezměte ho na sál, jdu se převlíct,“ řekla po minutě vyptávání. Na sále to bylo složité. Podobnou situaci několikrát viděla, ale sama ji řešila poprvé. Srdce se pod pravidelnými údery přístroje pohybovalo tak rychle, že jen obtížně rozeznávala, kde je uzavřená věnčitá tepna a kde jsou instrumenty, jež do pacientova srdce sama zaváděla.

Sakra, kdyby tu byl někdo, kdo by to udělal místo mě, napadlo ji několikrát. Když se však rozhlédla kolem sebe, viděla na ostatních, že jí nejen důvěřují, ale současně přesně plní, co jim říká. To ji uklidňovalo. Kdyby tu byla jen sama za sebe, bála by se. Být součástí fungujícího týmu pro ni ale bylo mnohem jednodušší.

„Zázrak se zase stal,“ komentovala noční zákrok o hodinu později sestřička Zdeňka, když nad ránem pili první kávu toho dne.

O tři týdny později se pacient přišel rozloučit. Inženýr Vaněk měl v jedné ruce velkou, dvoupatrovou bonboniéru a ve druhé padesát šest červených růží. Je mu prý právě tolik let, a že kdyby nebylo doktorky, už by tady nebyl. Děkoval jí z celého srdce a na závěr se divil, když poděkovala i ona jemu. Právě kvůli takovým Vaňkům kdysi dávno začala studovat medicínu.