VIEWEGH: Kouzlo nechtěného

Pokud jste, pánové, tak jako já prožívali pubertu za komunismu, nejspíš jste i vy hrávali s kamarády onu infantilní „antikomunistickou“ hru – ovšem s tak výrazným sexuálním podtextem, že to její protirežimní charakter značně umenšovalo, či dokonce zcela pohlcovalo: k několika černobílým fotografiím souložící dvojice (kupodivu si ještě pamatuji, kdo z mých gymnaziálních spolužáků ty ohmatané pornofotky do školy přinesl), které jsme si o přestávce prohlíželi na chlapeckých záchodcích, jsme po několika týdnech, během nichž se nám to monotónní porno z NDR pochopitelně okoukalo, začali hlasitě přidávat titulky článků z Rudého práva: Plány pětiletky splníme a překonáme! Zfáral dolů pro rekord! A tak podobně.

Nad „blbstvím erotiky“ (Milan Kundera) zkrátka časem zvítězil infantilní a jaksi zcela spontánní protikomunistický slovní odpor... Najednou jako by už na tom školním WC nešlo o sex – jako by nám onen košilatý humor nečekaně odkryl hrůzu doby, v níž jsme museli žít...



A proč jsem si na to po čtyřiceti letech vzpomněl? Protože když jsem se nedávno vrátil domů z týdenní dovolené, v přeplněné poštovní schránce, a dokonce i v zasněžených nízkých tújích vedle ní na mne čekaly dvanáctery promrzlé noviny (šestery Lidovky a šestkrát MF DNES), při jejichž několikahodinové četbě jsem si pak s pobaveným ohromením uvědomil, že kreativita sedmapadesátiletého muže žijícího v demokratické společnosti může s nadrženou pubertální imaginací z dob tuhého socialismu svést překvapivě vyrovnaný souboj – a také že kouzlo nechtěného je nadčasové, neboť většina titulků z oněch studených novin, abych tak řekl, nezkazila hru!

Posuďte sami: Nejsem žádný Oldřich Nový... Poslanci se ptají matek... A co zbouráme příště, Kotvu?... Povánoční výprodej: vše za zlomek ceny... Hvězdy poslané do blázince, četl jsem pobaveně a v duchu si samozřejmě pořád představoval ty souložící východní Němce. Hřib politikem... Nizozemské televize v Česku... V Janově zabavili rekordní zásilku kokainu... Nedostal ve vazbě jídlo pro vegany, vysoudil omluvu.... Kam mizí racionalita?... Slováci vyberou hlavu státu... Po singlu přijde album... Čeští vědci luští záhadné rondely... Fotit tak někdy Super Bowl! A nalezl jsem i vzkaz pro nás rozvedené: Divadlo, které daleko nedohlédlo... Ha ha! A ještě tenhle: Zeman se setkal se zástupci Huaweie – představíme-li si ovšem českého prezidenta (trochu neuctivě) jako nahou Němku, pak už to není vtip, ale politologická analýza v obrazové zkratce.