VIEWEGH: Pracovní verze Kuberova novoročního projevu

PRAHA Novoroční projev přednesl předseda Senátu Jaroslav Kubera až po uzávěrce posledního vydání magazínu Pátek LN, ale díky nejmenovaným zdrojům v kuřárně Poslanecké sněmovny se našim investigativcům podařilo včas získat pracovní verzi projevu, která se od Kuberova televizního vystoupení zásadně liší. Posuďte sami:

„Milí spoluobčané, vážený pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři! Na Nový rok si obvykle dáváme předsevzetí, která pak neplníme. Já sám jsem si třeba už několikrát předsevzal, že přestanu kouřit, a bohužel se mi to nepodařilo, ale na druhou stranu nebýt kávy a cigaret, jsem mrtvý. Jsem chodící důkaz, že kafe a cigarety neobsahují životu nebezpečné látky. Neohrožuje nás totiž žádný nikotin, ale zahánění kuřáků do izolace, hnutí #MeToo a podobné kokotiny. Příklad: egyptská herečka čelí obžalobě z veřejného pohoršení, neboť přišla na zakončení filmového festivalu v Káhiře v šatech, v nichž prosvítaly nahé nohy…

Slyšíte správně, nohy. Nohy, proboha! Nyní jí hrozí pět let vězení! Tohle jsou věci, které společnost rozdělují! A samozřejmě D1: proč to někdy stojí tam, kde by to stát nemělo, a naopak? Protože máme přezaměstnanost! Krásná paní ministryně Maláčová má úžasný návrh, že by existovala tzv. sdílená pracovní místa: čtyři hodiny by pracovala jedna úřednice a další čtyři hodiny jiná, takže bychom zaměstnali dvě – a totéž by platilo i na D1, kde by třeba každou hodinu makal jeden čerstvej cikán. Ale my žijeme bohužel v jiné době, než která přijde. Proč si zrovna v době největších uzávěrek na D1 musí Romové brát dovolenou? Protože jinak přijde inspekce a dá zaměstnavateli pokutu!

Nebo si vezměte sociální sítě, jak o nás lžou! Třeba já mám jenom dvě lásky: moji ženu a politiku. A omlouvám se své třetí lásce Kateřině Valachové, že jsem tak ošklivý, ale Káťo, já to tak nemyslím, já se s tím prostě smířit nemohu! Nepromluvit ke karenční době – to je, jako kdyby člověk nebyl! Stát selhává tam, kde se o nás starat má, a tam, kde nám do života kecat nemá, se nám do něj stále integruje a tři lásky nám nedovolí! Vidím, jak se tamhle kolegyně směje, protože je odbornice. Já jsem v tomto absolutní laik, ale jde o to, abychom se nepodceňovali. Ano, zdravotnictví je v krizi, ale já vždycky říkám, že nejlepší jsou lentilky: když si třeba řeknete, že modrá je viagra, tak to placebo funguje dokonale! Viď, Káťo? Jsme většinou lepší, než to vypadá! A co je sakra státu do toho? Státu do nás, Káťo, nic není. Šťastný nový rok!“