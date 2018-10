VIEWEGH: I Zeman prošel radikální změnou. Na Václaváku 1989 jsme tleskali, dnes vypínáme televizi, když mluví

Články o dámské módě nečtu a ani o fotografie z módních přehlídek jsem se nikdy nezajímal (jedinou výjimku tvořily a dosud tvoří kolekce dámských plavek a dámského spodního prádla). Po pravdě řečeno se ani nijak nestarám o módu pánskou – jednoduše si čas od času v rychlosti zakoupím to, co se mi v daném obchodě zrovna líbí (a nestojí to majlant…).

Žádné takzvané módní trendy jsem nikdy nezkoumal a nezkoumám a ani jsem si nikdy nekupoval a nekupuji žádné časopisy o módě. „Už to nějak doklepu,“ říkám si smířeně – i mně je totiž jasné, že v šestapadesáti módu nedoženu.

Občas se ovšem stane, že móda dožene mě – třeba na plných osmi stranách přílohy deníku, který odebírám: zprvu jsem se mylně domníval, že jde o snímky z natáčení nových dílů seriálu Addams Family, ale překvapeně jsem zjistil, že jsou to fotky z módní přehlídky italské návrhářky Miuccii Prady… Zatímco jsem si je konsternovaně prohlížel, nostalgicky jsem vzpomínal na časy, kdy módní návrhářky ještě nemusely šokovat divokým mixem stylů, modely z metalických látek a fialovými teplákovými soupravami s obličejem andělíčka a nápisem Royal Love – a kdy tak nějak stačilo, že se šaty prostě jenom líbí...).

A ještě jednou na téma čas letí: v Irsku byla do roku 1993 homosexualita trestným činem, o necelé čtvrt století později schválilo v referendu 62 procent voličů sňatky stejnosexuálních párů – a v roce 2017 se gay dokonce stal v zemi premiérem… To jsou změny, co? U našeho prezidenta to mimochodem byla změna podobně radikální, jen jaksi proběhla v obráceném gardu: v roce 1989 jsme na Václaváku všichni tleskali projevu chytrého sympatického prognostika – a když tentýž člověk mluví dneska v televizi, většina z nás musí přístroj vypnout.

A do třetice jedna starší zpráva, která zdánlivě souvisí opět jen s módou, ale ve skutečnosti je to znovu sugestivní podobenství o prezidentu Zemanovi: britský výrobce luxusního módního zboží Burberry prý loni zlikvidoval neprodané oblečení, doplňky a parfémy za 28,6 milionu liber (830 milionů korun), a to jen proto, aby je nemusel zlevnit… Je mi jasné, že tahle zpráva ve vás napoprvé (tak jako ve mně) vzbudí pohoršení: „Taková škoda!“ říkáte si nevěřícně. „To to nemohli dát třeba na charitu?“ Inu, nemohli – a když se nad tím zamyslíte, pochopíte proč: v Burberry zjevně věří (a musím přiznat, že já s nimi), že neprodejné zboží je lepší spálit, než renomovanou značku poškodit bezprecedentními slevami.

Jestlipak v to věří i Miloš Zeman, oprávněný hrdina listopadu 1989?