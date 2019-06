Vizáž výčepního Edy? Moc lichotivý to nebylo, půl roku jsem se schovával pod čepicí, vzpomíná herec Isteník

Herec Michal Isteník o tom, jak se z výčepního Edy v seriálu Most! proměnil v Shakespearova sicilského krále, v čem se liší i podobají s hereckým kolegou a přítelem Martinem Hofmannem a proč si středočeský rodák zamiloval Brno, které už neopustí.

Po celou dobu rozhovoru sedí Michal Isteník na suchu. „Slečna servírka si mě asi nevšimla,“ řekne jakoby nic a musíme se tomu smát. Poté co se veřejnosti zapsal do povědomí jako výčepní Eda ze seriálu Most!, který začátkem roku vysílala Česká televize, mluví se o něm jako o „nové herecké tváři“ a lidé ho denně zastavují na ulici a žádají o fotku.



Domluvit si s ním v těchto dnech schůzku není lehký úkol. „To víte, mě teď všude chtějí!“ omlouvá se. Po rozhovoru spěchá na natáčení Show Jana Krause a pak ještě na Hrad, kde zkouší na představení v rámci Letních shakespearovských slavností, které v úterý odstartují inscenací Zimní pohádka. V ní hraje sicilského krále a v roli bude alternovat se svým přítelem a hereckým kolegou ze seriálu Most! Martinem Hofmannem. „Leontes v Martinově podání bude pravej Sicilián, ale i ten můj bude nebezpečnej,“ říká o nové roli.

LN: Přiznám se, že jsem vás s jiným účesem a brýlemi skoro nepoznala…

To mi říká hodně lidí. (směje se)

LN: Říkám si, že jste musel být asi docela rád, když jste vizáž výčepního Edy „shodil“?

Rozhodně. Moc lichotivý to zrovna nebylo. Já se vlastně cítil dobře jenom na natáčení, protože tam už s tím všichni počítali. Jinak jsem se ale asi půl roku schovával pod čepicí. Po natáčení trvalo ještě asi tři měsíce, než to konečně dorostlo. Některý představení jsem musel hrát v paruce, což taky nebylo dvakrát příjemný.

LN: Seriál Most! vzbudil v době vysílání velký povyk, řekl byste, že společností rezonuje i nadále?

Já bych čekal, že popularita seriálu pomalu utichne, ale to se ještě nestalo úplně. Setkávám se se spoustou lidí, kteří si ho pouští až teď. Zájem je pořád velký. Zastavují mě lidi na ulici, chtějí se vyfotit a tak. Ozývají se média… Můj život se tím otočil o 180 stupňů.

LN: Myslíte, že by seriál mohl mít i nějaký hlubší společenský dopad?

Je několik způsobů, jak ho sledovat. Buď na něj koukáte doma, nebo s kamarády v hospodě, a nebo třeba i v hospodě, kde nejste úplně doma. Jeden můj kamarád ho sledoval se skinheadama ve skinheadský hospodě a říkal, že kdyby v tu chvíli vešel dovnitř Rom, že by to nebyl žádnej problém. Někde jsem četl, že v současnosti jsou romsko-český vztahy na vůbec nejlepší úrovni za posledních několik dekád. Samozřejmě za to nemůže Most!, nevím, jestli seriál může mít nějaký celospolečenský dopad, ale myslím, že alespoň v době vysílání určitý pozitivní vliv mít mohl. Jestli bude společnost schopná to udržet, těžko říct. Minimálně ale otevřel témata, o kterých se tak otevřeně nemluvilo, ať už je to téma transgenderu, nebo soužití Romů a bílých.

LN: Na jevišti už jste ztvárnil nemálo postav, které procházejí velkým psychologickým vývojem. To jste se na Edovi musel dobře vyřádit.

To jo, život se mu během pár dnů otočí úplně naruby! Ze startu neotřesitelný homofob, xenofob, rasista, sáhne si na dno, přijde o vlastní identitu, sexualitu, stane se z něj uzlíček nervů, a pomalu se potom začne skládat dohromady tak, že tenhleten člověk plnej nenávisti začne dělat věci správně. Sice po svým, ale správně. To je prostě nádhera!