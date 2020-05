Voda je k ničemu. Ale obsahuje ji většina kosmetiky v drogeriích, říká zakladatelka značky s přírodními produkty

Praha Spolupracuje s českými i zahraničními výzkumnými ústavy, aby nemusela do své kosmetiky dávat chemické látky ani vodu. Jako jediná vyrábí květinové hydroláty. A stále se diví výrobkům v drogeriích. „Mnoho zákazníků se nevyzná ve složení a tak ani neví, co kupují a co si dávají na pleť. A to i přesto, že některé komerční produkty obsahují dle mého názoru opravdu velmi nepříznivé látky pro pleť i pro naše tělo,“ říká v rozhovoru Klára Rott.

Lidovky.cz: V současné době se trh s přírodní kosmetikou roztrhl. Proč jste se vy rozhodla založit vlastní značku?

Ano, dnes je to tak. Nicméně v době před asi sedmi lety, kdy jsem se rozhodla mít vlastní značku, tak na českém trhu z mého pohledu ještě žádná opravdu kvalitní přírodní kosmetika nebyla. A když jsem chtěla pro sebe přírodní kosmetiku, kterou bych si nemusela vozit ze zahraničí, rozhodla jsem se pustit do její výroby sama.

Lidovky.cz: Jako jediná ale vyrábíte v Česku hydroláty. Co si pod tím mám představit?

Hydroláty, neboli květinové vody, jsou tekutým produktem při destilaci rostlin vodní parou. Vyrábíme je v mnohonásobně vyšších koncentracích, než je na trhu běžné a přidáváme je místo vody do našich produktů. I díky těmto vysokým koncentracím nemusíme přidávat žádné další zbytečné látky jako konzervanty či alkohol. Při správném skladování vydrží naše hydroláty až 6 měsíců čerstvé.

Lidovky.cz: V čem jsou hydroláty jedinečné a jaké mají účinky na pleť?

Pravé hydroláty vznikají pouze parní destilací a příjemně voní po mateřské rostlině. Hydroláty obsahují mnoho aktivních látek z mateřské rostliny, které mají velmi pozitivní vliv na pleť. Vždy záleží na tom, z jaké rostliny hydrolát je a také jak je koncentrovaný. My vyrábíme hydrolát rooibos, zelený čaj, levanduli a rozmarýn. Každá rostlina obsahuje různé bioaktivní látky. Hydroláty dokážou pleť regenerovat, tonizovat, osvěžit, hydratovat atd. Mohou se také použít v parných dnech, klimatizovaném prostředí či po slunění na zklidnění pleti.

Lidovky.cz: Které látky máte v kosmetice nejraději?

Na to se mi velmi špatně odpovídá, protože v konečném důsledku jde hodně také o synergii mezi jednotlivými látkami, ale samozřejmě i o kvalitu jednotlivých surovin. Proto my používáme veškeré dostupné suroviny v bio kvalitě.

Lidovky.cz: Jak je podle vás možné, že se stále může prodávat kosmetika plná chemických látek, které v ní ani být nemusí?

To je velmi dobrá otázka. Největší problém však vidím v tom, že zde chybí osvěta. Mnoho zákazníků se nevyzná ve složení a tak ani neví, co kupují a co si dávají na pleť. A to i přesto, že některé komerční produkty obsahují dle mého názoru opravdu velmi nepříznivé látky pro pleť i pro naše tělo. Výrobci toho však často využívají a levnými chemickými přísadami nahrazují kvalitní látky. To je výsledek tlaku na co nejnižší cenu.

Lidovky.cz: Řešíte během výroby také ekologickou stránku u výrobků?

Ano, to byla věc, kterou jsem se snažila velmi řešit nejen z důvodu kvality kosmetiky, ale také s ohledem na dopady vůči přírodě a potažmo lidem. Důvod, proč máme veškeré dostupné suroviny v bio kvalitě, není jen o tom, že jsme chtěli mít v kosmetice co nejkvalitnější látky, ale chtěli jsme také podpořit ekologické zemědělství, malé pěstitele a fair-trade přístup. Samozřejmě jsme řešili i obalový materiál, kde jednoznačně vyhrálo opálové sklo, které je 100% recyklovatelné.

Lidovky.cz: Zajímáte se o životní prostředí? Co myslíte, že je hlavním problémem současného světa?

Vždy mě zajímalo a zároveň udivovalo, jak globální společnost dokáže přistupovat k některým ekologickým problémům. Někdy mi přijde, jako by už lidé nemysleli na to, že po nás mají přijít další generace. A budou to naše děti, které tak milujeme a chceme pro ně to nejlepší. Fascinuje mě třeba problematika plastů. Když se člověk zamyslí nad tím, jak se domácnosti snaží poctivě třídit plastový odpad, a pak výrobce vyrobí plastovou láhev složenou ze tří druhů plastů (víčko, etiketa i samotná láhev jsou často z jiných druhů plastů). Pro třídírny je to složité roztřídit a raději to odvezou rovnou na skládky. A to přesto, že jednotlivci poctivě třídí. To skutečně nechápu.

Lidovky.cz: Do výrobků nepřidáváte vodu. Proč voda v kosmetice není dobré řešení?

Voda v kosmetice nepřináší pleti velkou přidanou hodnotu. Přitom často tvoří až 70 % složení některých kosmetických výrobků. Je to však ta nejlevnější surovina a to je nejspíš ten důvod, proč jí výrobci používají. My používáme v naší kosmetice již zmiňované hydroláty, které obsahují mnoho prospěšných látek z mateřské rostliny, z níž byl hydrolát vyroben.

Lidovky.cz: Vaše výrobky obsahují mnoho látek. Jak dlouho jste vyvíjela kombinace?

To byl opravdu běh na dlouhou trať, který jsem si ani já sama v úplném začátku nedovedla představit. Celý vývoj trval zhruba sedm let a stále v něm pokračujeme u dalších produktů, které chceme v budoucnu uvést na trh. Pochopila jsem, že pokud chci, aby kosmetika skutečně fungovala, musím se spojit s odborníky z různých oborů.

Lidovky.cz: Kde berete informace o tom, na co se která surovina hodí?

Jelikož spolupracujeme s výzkumnými ústavy u nás i v zahraničí, máme tak dostatek informací z edukovaných zdrojů. Existují látky, které jsou léty prověřené a byly podrobeny mnoha výzkumům. U těchto látek by se dalo mluvit o všeobecně známých vlastnostech. To jsou látky jako glycerin, kyselina hyaluronová apod. Pak jsou ale látky, které nejsou tak časté, případně jsou nově vyvinuté. U těch si většinou jejich vlastnosti ověřujeme ještě sami, pokud je to možné. Všeobecně se snažíme mít pod kontrolou kvalitu surovin a jejich synergii v jednotlivých produktech.

Lidovky.cz: Jak dlouho vaše výrobky vydrží „čerstvé“, když neobsahují konzervanty?

Naše výrobky vydrží 12 měsíců od data výroby. My opravdu nepoužíváme žádné konzervanty. A to ani ty schválené do přírodní kosmetiky. Vyvinuli jsme vlastní samokonzervační systém složený z různých druhů rostlinných extraktů a laktobacilů.

Lidovky.cz: Máte pocit, že se Češky o to, jakou kosmetiku kupují, zajímají více než třeba před pleti lety?

Rozhodně ano a jsem za to opravdu velmi ráda. Nicméně lidé si ještě často bohužel neuvědomují, že látky, které si aplikují na kůži, jdou rovnou do těla. Vždyť kůže je největší lidský orgán. V dnešním moderním světě, kdy lidé řeší analgetika či antikoncepci náplastí na kůži, by si toto měli vždy uvědomit. Takže před každým nákupem kosmetiky bych doporučila spotřebiteli vždy si přečíst složení, ale jelikož vím, že většinou ho klasický spotřebitel nemůže z latinských názvů rozluštit, je otázka, zda by se výrobci neměli snažit složení pro zákazníky víc rozklíčovat. V našem případě máme složení podrobně rozepsané i s účinky jednotlivých látek na pleť.