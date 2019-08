‚Vracím se do školy!‘ Matthew McConaughey bude profesorem na univerzitě

Na univerzitě v texasském Austinu McConaughey působil už od roku 2015. Jako hostující účitel vypomáhal s výukou předmětu o tvorbě filmu a nyní za tuto práci dostal od univerzity odměnu. „Jako uznání za vynikající práci učitele a mentora studentů univerzity v Texasu a s úctou k jeho kariéře oceňovaného herce a producenta byl Matthew McConaughey jmenován profesorem na Moody College of Communication (název fakulty) počínaje podzimem roku 2019,“ píše se v oficiálním stanovisku univerzity.



Ve stanovisku je dále zmíněno, že McConaughey za dobu své práce od roku 2015 vypracoval osnovu filmového kurzu, která poskytuje jedinečný, zákulisní pohled na každou fázi filmové produkce, a tak si právem zaslouží ocenění v podobě jmenování profesorem.



Tato skutečnost vyvolala vlnu reakcí na Twitteru. „Představte si, jak Matthew McConaughey seznamuje žáky se sylabem,“ zněl jeden z komentářů na Twitteru. „Vracím se do školy!“ napsala uživatelka Jennifer Corcoranová a i další komentář se nesly v podobném duchu.



Y’all know Matthew McConaughey going to be teaching at UT Austin as a film professor. Hurry up and start filling out those transfer documents 