‚Vybudoval si celou síť k dívkám.‘ Americký miliardář Epstein čelí obviněním ze zneužívání nezletilých, vinen se necítí

New York Americký miliardář Jeffrey Epstein, který se přátelil s nynějším republikánským prezidentem Donaldem Trumpem i bývalým demokratickým šéfem Bílého domu Billem Clintonem, je obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Vyplývá to podle agentury AP ze zveřejněných dokumentů, které prokuratura předložila soudu. Epstein v pondělí k obviněním u soudu prohlásil, že se necítí vinen. Případy, kterých je několik desítek, se staly přinejmenším v rozmezí let 2002 až 2005, a teoreticky za ně hrozí až doživotní vězení.

„Epstein záměrně vyhledával nezletilé a věděl, že mnohým z jeho obětí bylo ve skutečnosti méně než 18 let, a to i proto, že nezletilé oběti mu samy o svém věku řekly,“ citoval Reuters obvinění. Nejmladší z dívek bylo podle prokuratury 14 let. Podle obvinění nyní šestašedesátiletý Epstein také některým zneužívaným dívkám platil za to, aby mu samy sehnaly další oběti.



Finančník si do svých rezidencí na Floridě a v New Yorku zval dívky například kvůli placeným masážím, poté je ale zneužíval. Podle prokuratury si vybudoval síť, díky které si zajistil přístup k mladým dívkám. Agentura Bloomberg napsala, že využíval i své zaměstnance, aby mu dívky odváželi domů.

Policie Epsteina zadržela v sobotu v noci po návratu z Francie. Nyní soud rozhoduje o možném propuštění na kauci. Na pondělním stání soud k závěru nedospěl, jednání proto bude pokračovat ve čtvrtek. Epstein tak přinejmenším do čtvrtka zůstává ve vazbě. Prokuratura se snaží soud přesvědčit, aby kauci neumožnil, poukazuje mimo jiné na to, že Epstein by díky svému bohatství, soukromému letadlu či nemovitostem v zahraničí mohl z USA uprchnout.

13 měsíců ve vězení: za mřížěmi byl jen v noci, přes den pracoval v kanceláři

Poprvé se Epstein dostal do hledáčku policie v roce 2005, kdy vyšetřovatelé prověřovali tvrzení, že ve svém floridském sídle zneužíval mladistvé dívky. To tehdy odmítl s tím, že všechny jeho milostné schůzky byly po vzájemné domluvě a že předpokládal, že všechny dívky byly zletilé. Podle vyšetřovatelů ale bylo těm nejmladším 14 let. Epstein se ale nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si odpykal 13 měsíců, ve vězení navíc prakticky trávil jen noci, neboť mu soud dovolil docházet šestkrát týdně do kanceláře pracovat.

Proti této dohodě se ohradily zneužívané dívky, které ji soudně napadly. Soud na Floridě letos rozhodl, že dohoda byla protizákonná, ale ministerstvo spravedlnosti i tak nevidělo důvod dohodu rušit.

Epstein v minulosti vlastnil letoun Boeing 727, kterému se kvůli miliardářovým obviněním říkalo Lolita Express. Na lety si často zval hosty, mimo jiné i někdejšího prezidenta Clintona, který s ním podle televize Fox News cestoval nejméně 26krát.

Trump během své kandidatury v roce 2016 čelil kritice, že se s Epsteinem kamarádil. Trumpův právní zástupce Alan Garten to tehdy odmítl a prohlásil, že Trump a Epstein žádní kamarádi nebyli. V roce 2002 ale Trump v rozhovoru s magazínem New York prohlásil, že Epsteina zná 15 let a že je to báječný člověk. „Je s ním hodně legrace. Také se říká, že má rád krásné ženy jako já,“ řekl tehdy Trump s odkazem na to, že tyto ženy jsou mladé.

Vazby na Epsteina měl mimo jiné i britský princ Andrew, který v minulosti v USA čelil sexuální aféře. Andrew tehdy obvinění popřel, ale kvůli přátelství s Epsteinem byl v roce 2011 nucen se vzdát postu zvláštního emisara britské vlády pro mezinárodní vztahy.