Vydavatelka mapy: Chceme turisty dostat do okrajových částí Prahy, ty odvážnější i na Jižní Město

Vietnamské večerky, procházky po Holešovicích či české chlebíčky. Mapa Prahy USE-IT pro turisty se od ostatních liší. „Turistům ukazujeme procházku centrem, ale rovnou i odlehlejšími čtvrtěmi. A na zadní straně jim pak už znovu ty turistické klasiky v mapě nevyznačíme. Ať je vidět, že Praha není jen centrum, ať jdou i jinam. A tématu letos odpovídá vše, výběr, texty a samozřejmě i grafika a obálka,“ říká Eva Křížová, která už deset let vydává mapy pro cizince.

Lidovky.cz: Před deseti lety jste se rozhodla vydávat mapy pro cizince. Co vás k tomu vedlo?

Pár let předtím jsem žila v Holandsku a cestovala po Belgii. Přijela jsem tehdy do Brug a byla jsem nešťastná z atmosféry Disneylandu, která tam panuje. Pak jsem večer v hostelu našla USE-IT mapu s tipy od místních, kam zajít, a to můj zážitek úplně obrátilo. Na recepci jsem pak našla mapy dalších belgických měst a díky nim jsem se do Belgie pravidelně vracela, pokaždé jinam. Nešlo to zastavit. A pak jsem na zadní straně mapy objevila výzvu “Do you want to start your own USE-IT?” (“Chceš založit své vlastní USE-IT?”). A já chtěla. Cestovatelé v Praze měli, jako já kdysi, nárok vylézt z turistické bubliny.

Eva Křížová

Lidovky.cz: Každý rok tedy znamená jedna mapa. Jak o nich přemýšlíte a koncipujete je? Jsou tématicky rozdílné?

Od třetího vydání jsme se v Praze programově snažili dát každé mapě zastřešující téma. Jednou to byla třeba alchymie, jindy Vltava. Někdy se téma promítlo jen do vizuální stránky, někdy přibyly speciální texty. Až s poslední edicí jsme si ale dali větší cíle. Tématem se pro nás stal overtourism (to slovo má i český novotvar “nadturismus”). Přemýšleli jsme nad ním od začátku už při rozvrhování mapy. A tak se hned její přední strana stala takovou skrytou pastí. Turistům ukazujeme procházku centrem, ale rovnou i odlehlejšími čtvrtěmi. A na zadní straně jim pak už znovu ty turistické klasiky v mapě nevyznačíme. Ať je vidět, že Praha není jen centrum, ať jdou i jinam. A tématu letos odpovídá vše, výběr, texty a samozřejmě i grafika a obálka.

Lidovky.cz: Kdo vydávání map financuje a kde je mohou turisté získat? A zaplatí za ně, nebo si je mohou vzít?

Bez partnerství s konkrétním městem se USE-IT mapy neobejdou. V Praze aktuálně spolupracujeme s příspěvkovou organizací Prague City Tourism a s městskou částí Praha 1. V minulosti to byl třeba i Czech Tourism. Díky patří i drobným dárcům, třeba z řad hostitelů Airbnb nebo hostelů. Letos jsme ale bohužel museli z finančních důvodů vytisknout map méně než jiné roky. A pro turisty je nejsnazší si ji vyzvednout zdarma na infocentrech Prague City Tourism, pokud ji nedostanou při ubytování.

Lidovky.cz: Turismus v Praze jen vzkvétá. Jaké jsou podle vás negativní jevy s ním spojené?

Máte pravdu, i když se slovem “vzkvétá” bych právě s ohledem na pocity místních z masového turismu v Praze byla opatrná. Vloni například přijelo dle statistik o milion více návštěvníků než v předchozím roce. A letos to bude zase více. Praha takový nápor jen těžko může unést bez následků. Od nepříjemného davového zážitku pro samotné turisty, přes turistické pasti až po neobyvatelnost některých centrálních zón ve městě, třeba kvůli hluku nebo krátkodobým podnájmům.

Lidovky.cz: Z centra například mizí život a starousedlíci, v barácích nikdo nebydlí, objevují se jen obchody zaměřené na turisty, myslíte, že toto lze ještě nějak v budoucnu zvrátit?

Bojím se, že uvažovat o zvratu je v tuto chvíli příliš optimistické. Ale nad strategiemi udržitelného cestovního ruchu už několik let přemýšlí mnoho evropských měst. Navrhují třeba pracovat na rozprostření turistů, existují například i úvahy nad regulací letecké dopravy týkající se zdanění pohonných hmot a jiné návrhy i realizované experimenty. Jsem ráda, že se o tématu u nás mluví, že se díváme do okolních zemí. Věřím, že se konečně začne něco dít. No, a mezitím se my v USE-IT hlavně budeme snažit hledat a ukazovat turistům jiné trasy a cíle v Praze, taky je varovat před nesmyslnými suvenýrovými obchody, nebo budeme pokračovat ve vydávání map dalších českých měst, kam turisty směřujeme. A budeme si přát, aby se těmi informacemi řídilo co nejvíc z nich. Osobně mne také lákají otázky, jak může být turismus naopak prospěšný přímo místní komunitě a to, jak se mohou turisté a místní zas vzájemně obohacovat.

Lidovky.cz: Kam poslední vydaná mapa turisty zavede?

Na procházku se vydá do Holešovic, na Letnou nebo na Vyšehrad a do Nuslí. Jinak se ale snaží čtvrti pokrýt rovnoměrně, od Dejvic až po Vršovice. Rozšířili jsme celkovou mapovanou oblast. A jsme i radikálnější, ti odvážnější se s mapou podívají i na Jižní Město.

Lidovky.cz: Na jaké české fenomény upozorňuje a proč?

Namátkou se v ní objeví fenomény vietnamských večerek, chlebíčků a poledních meníček. Zmíní třeba i historickou zálibu v „turecké“ kávě. Je to pro zpestření a zábavu, USE-IT mapy nejsou nuda, pohled z odstupu je potřeba.

Lidovky.cz: Co máte na Praze nejraději vy?

Tramvaje. A „krpály” na Žižkově. A procházku na Hradě za tmy. A Střelák. A pohled na vlaky nad Hlavákem. Radši se vzdávám odpovědi, neumím si vybrat. Zážitky a vzpomínky mám všude po Praze. Je jich moc.

Lidovky.cz: Kterou z map, které jste už vydali, máte nejraději a proč?

Tu první. Čistě ze sentimentálních důvodů, byla to velká euforie, poprvé ji držet v ruce.

Lidovky.cz: Co nejvíce oceníte jako turistka v cizí zemi vy?

USE-IT mapu, samozřejmě.