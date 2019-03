Streisandová čelí kritice. Vždyť je to nezabilo, řekla na adresu mužů, kteří tvrdí, že je Jackson zneužíval

PRAHA Americká zpěvačka Barbra Streisandová čelí kritice za své výroky o Michaelu Jacksonovi, kterého posmrtně viní ze sexuálního zneužívání dětí. Streisandová v rozhovoru pro list The Times uvedla, že mužům naprosto věří, že byli zneužiti Jacksonem, doplnila však, že je to ale „nezabilo“ a byli „nadšeni“ z možnosti trávit se zpěvákem čas.

V rozhovoru pro britský list The Times Streisandová řekla, že je jí líto Wadea Robsona i Jamese Safechucka, kteří v dokumentu HBO Leaving Neverland popisují, jak je Michael Jacskon zneužíval. Zpěvačka jim věří a je jí to líto, avšak zesnulého kolegu podle amerického serveru listu Huffington Post brání. „Popisuje ho jako velmi milého a hodně dětského člověka,“ píše server.



„Jeho sexuální potřeby byly jeho sexuální potřeby, ať už pramenily z jeho dětství nebo jeho DNA,“ řekla Streisandová pro The Times. Šestasedmdesátiletá zpěvačka také upozornila na to, že oba muži řekli, že byli nadšení, že s Jacksonem mohli trávit čas. „Oba se oženili a mají děti, takže je to nezabilo,“ podotkla. Kontroverzním výrokem však vyvolala řadu negativních reakcí od svých fanoušků. „Rozzlobila tím své fanoušky, ale také režiséra dokumentu Dana Reeda,“ popisuje v Huffington Post reportérka Amy Russoová.



Streisandová se pak celou událost snažila uklidnit prohlášením, ve kterém říká, že neexistuje žádná situace či okolnosti, za kterých je v pořádku, aby kdokoliv zneužíval nevinné děti. Dále uvedla, že bylo bolestivé slyšet příběhy, které tito dva muži zažili. Následně zpěvačka nepřímo kritizovala rodiče chlapců. „Nejdůležitější rolí rodiče je chránit své děti. Je jasné, že rodiče těchto dvou mladých mužů se stali oběťmi a byli svedeni slávou a fantazií,“ řekla zpěvačka. Dokument ji prý velmi zasáhl.

Dokument, který ve Spojených státech odvysílala televize HBO, dává slovo Wadu Robsonovi a Jamesi Safechuckovi, kteří ve věku sedmi a osmi let trávili s Jacksonem čas na jeho kalifornském ranči Neverland.

Oba popisují, jak jim dával drahé dary za to, že je mohl sexuálně zneužívat. Jeden z mužů například vypráví, jak mu Jackson dával pít alkohol, pouštěl porno a masturboval před ním. Po americké premiéře snímku se k Jacksonovi začaly obracet zády rozhlasové stanice zvláště v anglicky mluvících zemích.



Kvůli dokumentu zažalovali nedávno HBO správci Jacksonovy pozůstalosti. Film podle nich porušuje smlouvu HBO s organizátory Jacksonových koncertů z počátku 90. let, v níž se televizní společnost zavázala, že nikdy nebude zpěváka kompromitovat. Žaloba odhaduje způsobenou škodu na více než 100 milionů dolarů (přes 2,2 miliardy korun).

Jackson byl poprvé obžalován ze sexuálního zneužití třináctiletého chlapce v roce 1993. Podezření se sice neprokázalo, ale zpěvák se přesto s rodinou chlapce dohodl na mimosoudním vyrovnání. Tím přišel nejen o část svého tehdy ještě rozsáhlého majetku, ale i o pečlivě budovanou image ochránce slabých a utlačovaných, který duší stále zůstává dítětem.

Michael Jacskon zemřel v roce 2009 v Los Angeles po předávkování sedativy. Za podíl na smrti Jacksona, který se tehdy připravoval na návrat na pódia a chystal sérii koncertů pod názvem This Is It, byl ke čtyřem letům vězení odsouzen jeho osobní lékař Conrad Murray.