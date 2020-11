Z úspěšného manažera milovníkem kokosu. Je to superpotravina plná vlákniny, říká

Pracoval pro prestižní firmy, ale podle svých slov nebyl šťastný. A tak se rozhodl změnit celý svůj život. Nyní má vlastní firmu, která prodává výrobky z kokosu a učí lidi, jak poznat, co je činí šťastnými. A jeho recept? „Každodenní pohyb. Skvělé jídlo s dostatkem probiotik a vlákniny. Pobyt v přírodě. Rodina a hravost. Hluboký spánek. Nadhled,“ říká v rozhovoru Filip Říha.

Lidovky.cz: Po pěti letech v prestižních firmách ČEZ a McKinsey jste se rozhodl změnit svůj život. Co vás k takovému životnímu obratu vedlo?

Nebyl jsem šťastný. Tak jsem vyrazil na měsíc do pouště, trošku si nad životem zapřemýšlet. Nakonec jsem tam z původně plánovaného měsíce zůstal čtyři měsíce a po návratu už jsem šťastný byl. Postavilo mě to znova na nohy. Proto jsem udělal i zásadní kariérní změny.

Lidovky.cz: Jak byste popsal životní styl vrcholového byznysmena?

Popíšu svou zkušenost starou 12 let. Už vůbec nemusí platit pro dnešními byznysmeny. Můj život byl skvěle naplánovaný, vysoce outsourcovaný, každé ráno začínal na běžíčím pásu v posilovnách různých hotelů. Používal jsem anglická slova, hodně času trávil telekonferencemi, v letadlech a na firemních večeřích. Na první pohled zajímavé, ale pro mě je v životě u všeho klíčový smysl. Tady pro mě nebyl.

Lidovky.cz: Na vašich koučovacích lekcích provádíte své klienty transformací. V čem taková transformace spočívá?

Právě v nalezení toho, co činí člověka opravdu šťastným, zdravým a plným energie. Jak se začít mít opravdu rád a uzpůsobit tomu život. Co mu prospívá v oblasti jídla, vztahů, pohybu a práce. Jak lépe používat intuici, přemýšlet anebo uvolňovat stres.

Lidovky.cz: Co si máme představit pod termínem “výprava do vlastní duše”?

Každý z nás jsme jak plně fyzičtí, tak hluboce spirituální. Jen to odlišně využíváme. Při koučování umožňuji lidem, aby svou spiritualitu poznali a pak ji mohli zapojit do svého praktického života. Často to přináší zásadní zvýšení každodenní radosti.

Lidovky.cz: Jak se podle vás pozná dobrý kouč/terapeut?

Kouč by měl hlavně pokládat otázky a nechat klienta odpovídat. Netlačí, respektuje klientovo tempo. Terapeut musí zase skvěle ovládat své léčebné metody, udělá přesnou analýzu a pak aplikujevybranou metodu ve vhodné intenzitě. Já jsem něco mezi tím. Ptám se, naslouchám, často si klient odpoví sám, co potřebuje a já mu to pomůžu zrealizovat. Aplikuji některou z metod, které jsem pro své štěstí použil já, anebo klienta pošlu za specifickým terapeutem. Na základě nejčastějších zkušeností jsem vytvořil balíček s názvem kokosový detox, který klienty provádí osobní transformací, aniž by se se mnou potřebovali setkávat. Je to takový osobní retreat v krabici.

Filip Říha s manželkou

Lidovky.cz: Vzpomenete si, kdy jste se poprvé zamiloval do kokosu? Kdy jste ho poprvé ochutnal?

Před 11 lety v Thajsku, a nikdy na to nezapomenu. Brzy poté jsem se tam vyboural na motorce a pak pro urychlení léčby pil mladé kokosy každý den. Léčbě to pomohlo a kokosy se o pár let později staly náplní mého podnikání.

Lidovky.cz: Wild&Coco jste spustil jednu z nejúspěšnějších crowdfundingových kampaní. V čem myslíte, že se vám podařilo veřejnost oslovit?

Kokos je superpotravina a my s ním máme poměrně ambiciózní plány. A nejen s ním. Jsme tým mladých lidí, kteří svým podnikáním přinášejí do světa více radosti a zdraví. A to doslova, probiotické kultury v našich produktech radost opravdu ve střevech vytvářejí (skrz neurotransmitter serotonin). A dokázali jsme to v naší kampani efektivně komunikovat investorům. Také jsme meditovali a vizualizovali si úspěšnou kampaň. Pokaždé jsme pak zaznamenali větší či menší přírůstek.

Lidovky.cz: . V čem jsou výjimečné? V čem spočívají jejich blahodárné účinky?

Když vytváříme produkty, zamýšlíme se nad jejich lahodností, funkcí, kvalitou, designem a udržitelností. Účinkům mladého kokosu a našich probiotických kultur se věnují desítky vědeckých studií, sami teď jednu financujeme z grantu. Vše nasvědčuje tomu, že probiotickým kulturám se v mladém kokosu výborně daří. Díky tomu naše hlavní řada produktů – fermentovaná alternativa jogurtu Yoguard a kefíru Keefir – obsahuje stovky miliard silných probiotických kultur na jeden litr, a tím může mít blahodárné účinky na lidský organismus a harmonii mysli. Prakticky to poznáte jako snížení stresu, podporu léčby chorob trávicí soustavy, zlepšení termoregulace, zvyšování odolnosti proti i chorobám. To vše dokáží probiotické kultury zařídit skrz naše střeva.

Lidovky.cz: V dnešní době je velmi diskutované téma neetický sběr kokosů v Asii. Jak se k tomuto tématu stavíte vy?

Naši malí farmáři opičky nepoužívají. Thajské poměry znám, vím, že opičky se v některých kokosových hájích zapojují do sběru kokosů už více než sto let, v rodinách mají zasloužilé postavení (chovají se k nim jako k lidem) a opičky to baví. Na druhou stranu můžou existovat firmy, které toho pro úsporu nákladů zneužily.

Lidovky.cz: Co je podle vás nejdůležitější pro udržení harmonie těla a mysli?

Každodenní pohyb. Skvělé jídlo s dostatkem probiotik a vlákniny. Pobyt v přírodě. Rodina a hravost. Hluboký spánek. Nadhled. Je pro nás důležité vědět, kam chceme jít, a postupně tam směřovat. Netlačit „na pilu“, a zároveň sledovat, jak můžeme udělat další krok za naším cílem. A užívat si to.