Za zásluhy do vězení a k lopatě. František Řežábek měl našlápnuto ke skvělé kariéře

Obětmi politických procesů se po únoru 1948 stala řada důstojníků, kteří na frontách 2. světové války prokázali nejen svou odvahu, ale také nadprůměrné vojenské nadání a za normálních okolností by byli předurčeni k zastávání těch nejvyšších pozic v poválečné československé armádě. Namísto toho putovali do vězení a po propuštění pak byli léta nuceni vykonávat nekvalifikované dělnické profese. Jedním z takto postižených byl i František Řežábek, DSO, MBE.

Narodil se 26. září 1903 v Kožlanech. Pocházel z velmi chudého prostředí a získal jen základní vzdělání. Od 14 let musel tvrdě pracovat. Příležitost k sociálnímu vzestupu mu nabídla teprve armáda. Rozhodl se jí nepromarnit. V roce 1923 nastoupil prezenční vojenskou službu. Po jejím skončení se stal poddůstojníkem z povolání.

Během následujících let si soukromým studiem doplnil středoškolské vzdělání, které ukončil roku 1929 maturitou. Následně byl přijat ke studiu na Vojenské akademii a Hranicích na Moravě, kterou v roce 1931 úspěšně ukončil. Jako důstojník pak sloužil u elitního hraničářského praporu. Od roku 1935 byl zařazen u tankových jednotek.



Na frontě u Dunkerquu. Gustav Svoboda v letech 1944 a 1945 velel předsunuté dílně brigádních tankových dílen. Řídil mimo jiné i vyprošťování techniky v první linii, tomu se snažili v přístavu obklíčení Němci zamezit. Českoslovenští vojáci v šarvátce museli použít i kanon nepohyblivého tanku.

Krátce po okupaci se rozhodl k odchodu za hranice a 9. srpna 1939 byl v Krakově prezentován do formující se čs. vojenské jednotky. Jako velitel roty České a slovenské legie se v září 1939 dostal ve východním Polsku do sovětského zajetí, z něhož byl však propuštěn již v dubnu 1940.

Odjel do Francie a po jejím pádu pak do Velké Británie. Na frontu k severofrancouzskému Dunkerku, který čs. vojáci obléhali od počátku října 1944 až do konce války, odjížděl v hodnosti majora, jako velitel jednoho z tankových praporů Čs. samostatné obrněné brigády. Za osobní statečnost, kterou na frontě prokázal, byl mj. vyznamenán dvěma Čs. válečnými kříži a dvěmi Čs. medailemi Za chrabrost. Jako jeden z mála čs. důstojníků se však stal také nositelem dvou vysokých britských vyznamenání – Řádu Britského impéria a Řádu za vynikající služby.

Po válce jej čekala slibná kariéra. Od konce roku 1946 velel Tankovému učilišti v Milovicích, resp. v Dědicích u Vyškova, a v roce 1948 dosáhl hodnosti plukovníka. V květnu 1949 byl však zatčen a v srpnu téhož roku ve vykonstruovaném procesu odsouzen Vrchním vojenským soudem v Praze na tři roky vězení. Po propuštění našel zaměstnání jen jako soustružník v ČKD a později u ČSAD, kde pak pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1963, resp. až do roku 1971. I v této profesi patřil k mnohokrát oceněným pracovníkům a byl mj. autorem několika zlepšovacích návrhů.



Tank Sherman ze sestavy Československé samostatné obrněné brigády na frontě u severofrancouzského Dunkerku.

V roce 1965 jej částečně, a o tři roky plně rehabilitovali. Dočkal se ještě pádu komunistického režimu v listopadu 1989, po němž byl roku 1991 jmenován do hodnosti generálmajora ve výslužbě a vyznamenán Řádem M. R. Štefánika III. třídy.