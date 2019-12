Zahraniční kapitál byl pro privatizaci klíčový, tvrdí někdejší šéf teplické sklárny Pavel Šedlbauer

Teplice Pojem rodinné stříbro je naprostá blbost. Podniky, které byly po listopadu 1989 touto nálepkou označeny, neměly konkurenceschopnou výrobu. Není možné se uzavřít světu, nemít srovnání, informace o novinkách a dírách na trhu, a myslet si, jaký jsem machr, říká v rozhovoru pro LN bývalý vysoký manažer teplického Sklo Unionu, který se v 90. letech stal součástí největší sklářské výroby světa.

LN: Lidé si stěžují na nízké mzdy a ukazují na platy v Německu. A mnozí to přičítají chybám transformace.

To si nemyslím. Naše země po komunistech byla zanedbaná. Celkově. Vodovodní řady, silnice, všechno. Není možné, aby tady po 40 letech vlády komunistů najednou byly mzdy jako na Západě. Všechny tyhle věci, které Západ vylepšoval, budoval po kouscích a dlouho, všechny ty trubky a silnice, to my musíme dělat také. A to stojí peníze.

A že jsou tady montovny? Ty jsou možná také důsledkem toho rodinného stříbra. Třeba si někdo mohl myslet, že škodovka je super auto. Ale ono to bylo technicky úplně špatně a muselo se to nahradit jinou výrobou. A to nejde tak, že si řeknete tak, a teď budeme dělat mercedesy. K tomu se musí nějak postupně dospět. I ti lidé tomu musejí začít rozumět, musejí se to naučit. A zaplaťpánbůh že sem přijde zahraniční kapitál. A proč sem jde? No vydělat peníze. Je ochoten sem investovat, ale chce tady vydělat. Takže takhle vznikají ty montovny.