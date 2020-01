PRAHA Havlovy pohledy na transformaci byly na začátku podobně naivní jako jeho názor na mezinárodní instituce, říká v rozhovoru pro LN ekonom a bývalý viceguvernér centrální banky. Jeden z výroků prvního polistopadového prezidenta mu prý dodnes rezonuje v uších: Nezaměstnanost musí v Československu zůstat nulová. Ať to ekonomové zařídí, jak chtějí.

LN: Jak se podle vás povedla transformace? Co by se bývalo mělo – viděno s odstupem 30 let – udělat jinak?

Když se ohlížím zpátky, nemohu ani často kritizovanou kuponovku považovat za chybu. Spíše za přednost transformace. Za obrovskou chybu z dnešního pohledu ale považuji něco, co mi nedošlo, když se tehdy věci schvalovaly na vládě a my jsme k tomu i jako ČNB dávali stanovisko. A to neřízený vznik privatizačních fondů.