Zásluhy za privatizaci Škody si přivlastnili jiní, říká ‚atomový dědek‘ Miroslav Grégr

PRAHA Moje zásluhy za úspěšný prodej mladoboleslavské Škodovky si dnes přivlastňuje kdekdo, říká ministr strojírenství první české vlády a později vicepremiér a ministr průmyslu kabinetu Miloše Zemana. Coby „atomový dědek“ se utkal s prezidentem Václavem Havlem o výstavbu Temelína.

LN: Co říkáte koncepci přechodu od centrálně plánovaného na tržní hospodářství v 90. letech, na níž jste se zpočátku podílel?

Od začátku roku 1990 jsem se opět po dvaceti letech stal generálním ředitelem Desty Děčín a následně jedním ze zakladatelů a prvním prezidentem Svazu průmyslu. Krátce nato se konalo zasedání Mezinárodní organizace práce ILO v Ženevě. Já jsem tam byl za průmysl. A poté, co jsem přednesl svůj referát, přišli za mnou lidé z českého velvyslanectví, že mám telefonát. Volal mi František Vlasák, místopředseda české vlády, s tím, že mám být jmenován ministrem strojírenství a elektrotechniky v české vládě. Úsměvná historka – volal jsem to nadšeně manželce a ta se rozplakala. Už tehdy předvídala budoucí potíže.