Zasnoubený zpěvák Rytmus. Naštval expřítelkyni Daru Rolins?

PRAHA Známý slovenský raper Rytmus je pár měsíců po rozpadu sedmiletého vztahu se zpěvačkou Darou Rolins zasnoubený. Na sociálních sítích zveřejnil, že jeho nová přítelkyně moderátorka Jasmina Alagič přijala žádost o ruku.

Pár se zasnoubil v noci z neděle na pondělí na dovolené v bosenském městě Tuzla a jedenačtyřicetiletý Rytmus, rodným jménem Patrik Vrbovský, se krátce poté pochlubil na svém Instagramu.



„Staneš se ženou mého života? Řekla ANO. Stalo se to v Bosně/Tuzle, kolem půlnoci na jejím oblíbeném místě. Do poslední sekundy netušila, že jsem u sebe od čtvrtka nosil prsten. Bylo to krásné, emocionální a přirozené. Na tento moment jsem čekal celý život a řeknu vám, že pokleknout před ženou svého života a požádat ji o ruku, je nepopsatelně nejkrásnější pocit, jaký jsem zažil,“ stojí v popisku u fotky, kde Alagič líbá ruku, na které je zásnubní prsten.



Raper romského původu Patrik Vrbovský se pohybuje na slovenské hudební scéně od déle než 20 let, v roce 2001 spoluzaložil kapelu Déjavu, později známější pod jménem Kontrafakt. Nyní vystupuje hlavně samostatně, před třemi lety představil film o svém životě s názvem RYTMUS sídliskový sen.



O dvanáct let mladší Jasmina Alagič se narodila v německém Stuttgartu, má však slovenské občanství a bosensko-maďarské předky. Do světa showbyznysu pronikla z finálového večera soutěže Miss Universe Slovenska 2009, letos spolu s Leošem Marešem moderovala televizní soutěž Československá Super Star, v současnosti působí ve slovenské verzi soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Vztah s Rytmusem potvrdili v květnu, necelé dva měsíce po zpěvákově oficiálním rozchodu s Darou Rolins.

Reakce na zásnuby jsou na sociálních sítích smíšené. Spousta fanoušků přeje známému zpěvákovi štěstí, spousta nechápe, že se tak rychle po skončení sedmiletého vztahu s Rolins zasnoubil. Bývalá Rytmusova přítelkyně na zprávu zareagovala zvláštním příspěvkem na sociálních sítích, když sdílela fotku západu slunce s popiskem: „A v příští sekundě jsme v jiném momentu.“