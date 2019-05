ASI.JATKA: Závan glutamátu, oltář, lotusy a bambus na stole. 12 znaků tradiční vietnamské restaurace

Poznáte je na první dobrou. Barevné cedule, svítivé výlohy, závan glutamátu a rybí omáčky. Ano, vietnamské restaurace. Jejich revírem jsou rýžové nudle na všechny způsoby, jejich tempo je vražedné. Jen v Praze se podobných asijských restaurací najde minimálně 200. Ale ne vždy tomu tak bylo. Co si pamatuju ze svého dětství, vždycky se chodilo „na čínu“. Univerzální smažené nudle s masovou nebo zeleninovou přílohou, nějaká omáčka ČUHO, tedy čínská univerzální hnědá omáčka, a případně rejže.

Nenechte se ale mýlit. Dost často tyto restaurace ale v začátcích provozovali Vietnamci, kteří okoukali, že v západním světě letí kung-pao a smažené nudle. Kdysi mi také mí vietnamští známí říkali, že by je nenapadlo, že by vám mohla chutnat naše skutečná kuchyně. Klobouk dolů tedy před prvními pionýry, kteří před více než deseti lety začali ve svých „čínských“ restauracích nabízet i vietnamské závitky. A postupně se z „číny“ začalo chodit na „vietnam“ na bum bo nam bo, na pho nebo bun cha. Ráda ale vidím, že se učíte jíst i jiná jídla (kaprobůček), ale to by bylo na jiný článek. Dneska se podíváme do tradičních vietnamských restaurací, na které jste si už zvykli. Co je tedy spojuje?



Světýlka, kam se podíváš

Nedá se (ne)svítit. Světýlka poutají pozornost a bývají celoroční dekorací. Občas potkáte i celoroční LED stromek.

Oltář pro předky

Povinnost každého podniku a domova. Předci a naše úcta k nim je nedílnou součástí toho, jak se nám bude v byznysu dařit. Oltář je zasvěcený bohu bohatství/majetku (říká to aspoň Quora a Duc Anh).

Akvárko a Koi kapři (alias hodně drazí kapři) všude

Cílem akvárka je nabudit zenovou atmosféru, ale jediná věc, která vám probleskne hlavou (a dost často to se bohužel stane, že se myšlenka zformuluje do opravdové věty, kterou pak vyřknete nahlas, ale nemuseli byste) je, jestli vám neskončí nějaká z rybiček na talíři (ehm, “haha”). Ne, jeden Koi kapr totiž stojí 40x víc než váš malicherný oběd.

Zmatená, ale milá obsluha

Pohostinnost je nám vlastní, ale hotelovkou neprošel nikdo. Systém objednávek v kuchyni jakžtakž funguje, food delivery pokulhává, obsluha chodí zmateně po stolech a nabízí jídla, která nejsou evidentně vaše. Až se strefí. Ale vám je našich lidí líto, tak nic neříkáte. Pokud už jim budete něco říkat, tak žádný tykačky, jo? Ne, samozřejmě to bagatelizuju, servis se ve vietnamských restauracích za poslední roky velmi profesionalizoval a dokonce spousta mejch krajanů vám začala i rozumět.



Kravaťáci a mikiňáci

Jídlo spojuje. V jednom rohu sedí ukrajinští dělníci, co pokukují po číšnici, v druhém projekťáci, co mají na oběd jen 30 minut i s kuř pauzou, protože jim pak začíná pravidelnej pondělní call. A v Huse už je řízkové polední menu vyprodané (někdy i mým přičiněním, miluju být dítě dvou kultur – jednou řízek, jindy závitky).

Buddha a lotusy

Protože prostě buddhismus a naše víra; a lotus (hoa sen) je naší národní květinou. Takže hlavně na pohodu.



Párátka

Jíte-li na Sapě, s největší pravděpodobností se setkáte s párátky bambusovými. Pokud jsou silné, v zubech rozpůlte a s tou druhou půlkou se rozdělte. Teď ale spíš narazíte na klasická párátka se špičkou, ale ta se mezi zuby nedostanou tak efektivně jako koriandr, který jste měli v bun bo nam bo.

Omáčky a nakládaný bambus na stole

Spousta omáček, se kterými si nevíte rady. Občas se stane, že dáváte sójovku do pho (nedávejte). Nakládaný bambus (slané a pálivé) použijte dle libosti – ideálně do polévek. Sriracha je taky ČUHOP – červená univerzální hnědá omáčka pálivá, dává se kamkoliv v jakékoliv míře, dle toho, jakou moc vám nevadí pálivá jídla.

Hůlky a rovnou i příbor

Protože mají někteří z vás zlaté ručičky a asijskou duši, jíte hůlkami (zkuste si vždy vybrat ty nejednorázové, díky). Na ty méně šťastné čeká příbor. Jasně, integrace jo, ale vocaďpocaď, že?

Obrázkové menu

M38 si objednáváte nejčastěji. A když si někdo objedná M69, poťouchle se zasmějete. Menu38 znamená smažené nudle s kuřecím a zeleninou a pití. Colu? Jasně, tu si dám.



Samozřejmě dnes se design, nabídka, služby i meníčka vietnamských restaurací mění před očima a profesionalizují se. Vy tak naštěstí můžete poznávat naši kulturu, zvyky a jídla v různých podobách. Tak díky, že to děláte a Bun Bo Mňam Bo.