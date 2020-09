Zavražděný nacisty, zneužitý komunisty. Jaká je pravá tvář Julia Fučíka zbavená nánosu ideologie?

PRAHA Zavražděný nacisty a poté zneužitý komunisty. Pravou tvář prvorepublikového novináře Julia Fučíka, zbavenou nánosu ideologie, mohli Češi poznat až po roce 1989, ale to už je nezajímal a dnes je téměř dokonale zapomenut. Zasloužil si to?

Lidé, měl jsem vás rád. Bděte.“ Tři generace Čechů a Slováků, narozených mezi druhou světovou válkou a začátkem 80. let minulého století, měly tuto větu vypálenou do paměti líp než malou násobilku. I děti věděly, že jsou to poslední slova Reportáže, psané na oprátce, díla, které v nacistickém vězení napsal komunistický novinář Julius Fučík předtím, než jej popravili.