Šéfkuchař, podnikatel, vydavatel a televizní showman Zdeněk Pohlreich o čtení knih, komisařích od Michelina a taky o tom, proč se kuchaři mezi sebou pomlouvají.

Zdeněk Pohlreich se přesně před týdnem vrátil na televizní obrazovky v nové gastronomické reality show Superšéf – 24 hodin do pekla a zpět. Sledovalo ji 760 000 diváků. Však si to taky „celebrity chef“ odpracoval – před premiérou rozdával rozhovory jako na běžícím páse. A stáli o něj všichni: o jídlo se zajímá každý, a když se u toho ještě pobaví, co chtít víc?