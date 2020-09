Zemřel Američan Robert Gore, vynálezce nepromokavé látky Gore-Tex

Newark (USA) Ve věku 83 let zemřel Američan Robert Gore, jehož vynález prodyšné a přesto nepromokavé látky známé jako Gore-Tex způsobil revoluci v outdoorovém oblečení. Mluvčí společnosti W. L. Gore & Associates Amy Calhounová agentuře AP řekla, že Gore zemřel ve čtvrtek po dlouhé nemoci v rodinném kruhu.

Společnost W. L. Gore & Associates založili rodiče Roberta Gorea a on sám byl téměř 25 let jejím prezidentem a 30 let předsedou správní rady.



Robert Gore objevil ve firemní laboratoři nový polymer, ze kterého pak vznikl materiál Gore-Tex, v roce 1969. Otec ho původně požádal, aby prozkoumal nový způsob výroby instalatérské pásky za nízkou cenu pomocí polytetrafluorethylenu (PTFE), běžně známého jako teflon firmy DuPont. Gore při zkoumání přišel na to, že natažením PTFE a jeho náhlým trhnutím se polymer rozšíří o 1000 procent. Výsledný produkt, známý jako ePTFE, vytvořil mikroporézní strukturu. O sedm let později představil materiál Gore-Tex, který ePTFE využívá.

Membrána uvnitř Gore-Texu ma miliardy pórů, které jsou menší než kapičky vody. Díky tomu je tkanina nepromokavá, ale prodyšná, což se využívá u kabátů, bot a jiného oblečení. Patenty však byly nakonec využity i v řadě dalších oblastí, například při výrobě zdravotnických přístrojů nebo kytarových strun a při cestách do vesmíru.

Robert Gore se narodil v Utahu jako nejstarší z pěti dětí. Získal bakalářský titul z chemického inženýrství na Delawarské univerzitě a poté pokračoval ve studiu na Minnesotské univerzitě. V roce 1976 nastoupil po svém otci do funkce prezidenta a generálního ředitele rodinné společnosti.