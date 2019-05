Zemřel autor knihy Vzpoura na lodi Caine, spisovatel Herman Wouk

Palm Springs (Kalifornie) Spisovatel Herman Wouk, který podle svých zážitků z druhé světové války napsal knihu Vzpoura na lodi Caine, zemřel v pátek ve věku 103 let. Wouk zemřel ve spánku ve svém domě v Kalifornii, o jeho úmrtí média podle agentury Reuters informovala jeho literární agentka.

Spisovatel kromě knihy Vzpoura na lodi Caine (The Caine Mutiny), za kterou dostal Pulitzerovu cenu, napsal ještě díla Vichry války (The Winds of War) a Válka a vzpomínky (War and Remembrance). Jeho poslední kniha, Námořník a houslista (Sailor and Fioddler), která byla zároveň vzpomínkou na spisovatelovu kariéru a jeho židovskou víru, vyšla v prosinci 2015.

Wouk se ve svých knihách často zaměřoval na morálně problematická témata. Kromě děl s válečnou tematikou napsal i humorné romány, román vyprávějící o nakladatelství nebo teologické úvahy z pozice ortodoxního Žida. Mimo jiné se se zpěvákem Jimmym Buffettem podílel na muzikálu Nezastavujte karneval (Don´t stop the Carnival).



Jeho nejznámější dílo, Vzpoura na lodi Caine, vypráví příběh paranoidního kapitána Queega, kterého ve filmové verzi ztvárnil Humphrey Bogart. Kniha Vzpoura na lodi Caine se držela v čele žebříčku nejprodávanějších knih New York Times více než dva roky, prodaly se miliony kopií a kniha je vydávána dodnes.

Wouk se narodil v roce 1915 v New Yorku do rodiny ruských židovských imigrantů. V 19 letech absolvoval Kolumbijskou univerzitu. Než nastoupil do armády, psal vtipy pro rozhlasového komika Freda Allena. Během druhé světové války sloužil na lodi, která měla zneškodňovat miny, což posloužilo jako základ pro jeho neznámější knihu. Právě válka z Wouka podle jeho slov udělala spisovatele.

Wouk střídavě pobýval ve Washingtonu a Palm Springs v Kalifornii. Se svojí ženou, která pracovala jako jeho agentka, byl ženatý 66 let, než v roce 2011 zemřela. Měli společně tři syny, jeden z nich zemřel v dětství. Jeho bratr Victor, který zemřel v roce 2005, byl propagátorem alternativních paliv do aut.