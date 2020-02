Praha Ve věku 71 let zemřel český rocker Ivan Král, který vzhledem k působení v zahraničí působil pod jménem Ivan Kral. Proslul jako baskytarista skupiny Patti Smith Group. Informaci na Facebooku potvrdil festival Metronom Prague.

„Je nám to strašně líto, ale bohužel musíme potvrdit informaci, že odešel Ivan Kral. Upřímnou soustrast rodině i blízkým přátelům,“ uvedl festival.

Král v roce 1966 s rodiči emigroval do USA. Počátkem 80. let byl členem skupiny zpěváka Iggyho Popa se kterým nahrál alba Soldier (1980) a Party (1981). Na druhém albu je autorem osmi písní. Počátkem devadesátých let se vracel do Československa. V USA i v domovině působil jako hudební producent a vydal několik sólových alb.