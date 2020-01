Zemřel Christopher Tolkien. Věrný obránce otcova díla jeho knihy i vydával

J. R. R. Tolkien zemřel v roce 1973 a zanechal za sebou štosy popsaných papírů. Christopher Tolkien věděl, že je na něm, aby to dostal do světa. Kromě neúnavné editace a vydávání otcových děl byl i autorem známé mapy Středozemě, která začala zdobit knižní vydání Pána prstenů během padesátých let minulého století.

Christopher byl také známým odpůrcem filmového zpracování Pána prstenů od režiséra Petera Jacksona. Myslel si, že knihu filmaři „vykuchali“. Když se společnosti Amazon podařilo koupit práva na seriál ze světa Pána prstenů, přál si, aby s ním Peter Jackson neměl nic společného.

Informace o Tolkienovu skonu přišla k fanouškům skrze sociální sítě. „Vyjadřujeme nejhlubší soustrast Baillie, Simonovi, Adamovi, Rachel a celé rodině,“ napsala na svůj Twitter Tolkienova společnost, nezisková organizace propagující dílo J. R. R. Tolkiena.



Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x