Zemřel dlouholetý šéf českého Dellu Jiří Kysela. Bylo mu 65 let, z funkce odešel teprve v létě

Ve věku 65 let zemřel v neděli bývalý ředitel české pobočky výrobce počítačů Dell Jiří Kysela. Zprávu o jeho úmrtí oznámilo v úterý sdružení CZ.NIC, v jehož vedení Kysela také dlouhé roky působil. Z Dellu odešel do penze po 15 letech na konci letošního srpna.

„Jménem sdružení CZ.NIC a jeho zaměstnanců bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast rodině Jiřího Kysely. Jiří nám bude chybět nejen jako vynikající odborník, ale také jako skvělý člověk, který do naší práce vnášel klid, rozvahu, moudrost a nenapodobitelný druh noblesy. Jeho ztráta velice bolí. Sbohem, Jirko,“ uvedl za správce české domény CZ.NIC výkonný ředitel Ondřej Filip.

Respektovaný IT expert a manažer Kysela byl podle zprávy CZ.NIC dlouholetým členem jeho představenstva a dříve také dozorčí rady, celkem se podílel na směřování sdružení více než 18 let.

Do české filiálky americké technologické firny Dell Kysela nastoupil v roce 2005 a o pět let později se stal jejím generálním ředitelem. Letos v lednu pak firma oznámila, že se Jiří Kysela rozhodl k 1. září odejít do důchodu, což se také stalo.

„Na další etapu mého života se už velmi těším. Budu mít více prostoru na ostatní aktivity a samozřejmě na rodinu, která mě v mé pracovní kariéře vždy podporovala. Nyní jí to budu moci plně vynahradit,“ uvedl v lednové zprávě Dellu Kysela, který po odchodu z funkce podporoval lokální tým jako mentor.

Kysela byl absolventem pražského ČVUT, podle webu ChannelWorld.cz, který o úmrtí informoval, se v oblasti IT pohyboval od roku 1980, kdy po vojně nastoupil jako programátor do Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění. Po pádu komunistického režimu Kysela podle serveru založil firmu APS Software a během 90. let pokračoval společně s bývalými kolegy z ústavu ve vývoji softwaru pro obráběcí stroje.

„V roce 1998 nastoupil do internetové divize Českého Telecomu, kde strávil čtyři roky, poté na dva roky posílil řady Telenoru, po akvizici přejmenovaného na Nextra Czech Republic. V roce 2005 pak přešel do Dellu, v němž postupně vedl „snad všechno kromě marketingu a financí“, než se v roce 2010 stal generálním ředitelem,“ napsal ChannelWorld.cz.