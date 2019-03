Představitel Dylana ze seriálu Beverly Hills 90210 je po smrti. Luke Perry podlehl mozkové mrtvici

USA Americký herec Luke Perry, hvězda televizních seriálů Beverly Hills 90210 a Riverdale, podlehl ve věku 52 let mozkové mrtvici. Oznámila to v pondělí agentura AP s tím, že bližší podrobnosti o jeho úmrtí rodina zatím tisku neposkytne. Herec byl hospitalizován minulou středu a byl uveden do umělého spánku.

Perry se proslavil hlavně postavou Dylana McKaye, jednoho z hlavních mužských hrdinů kultovního seriálu Beverly Hills 90210. který se v USA vysílal mezi lety 1990 a 2000. Hrál však i v mnohých filmech, například asistenta archeologa ve snímku Pátý element, svůj hlas propůjčil i komiksovému thrilleru Neuvěřitelný Hulk. V posledních letech si zahrál v televizním seriálu Tělo jako důkaz.



V den, kdy byl převezen do nemocnice, televize Fox TV oznámila, že vrátí na obrazovky šest epizod ze seriálu Beverly Hills s většinou původních herců, nikoli ale s Perrym. Herec byl ženatý, měl syna Jacka a dceru Sophii.