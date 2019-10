Zemřel milionář Getty, kterého kdysi unesla italská mafie

Zemřel John Paul Getty III. Byl nejstarším ze čtyř dětí Paula Gettyho a Gail Harrisové, bývalé šampionky ve vodním pólu, a vnukem svého času nejbohatšího muže světa, olejářského magnáta Jeana Paula Gettyho.

Většinu dětství strávil v Římě, kde otec vedl italskou část rodinného podniku. Rodiče se rozvedli v jeho osmi letech, otec si pak vzal nizozemskou herečku Talithu Polovou, která se v roce 1971 předávkovala heroinem.



Počátkem 70. let ho vyhodili z anglické střední školy v Římě. 10. července 1973 šestnáctiletého hocha unesli kalábrijští mafiáni z organizace Ndrangheta, drželi ho čtyři měsíce v horách a žádali výkupné 17 milionů dolarů. Dědeček zprvu odmítal zaplatit a domníval se, že jde o úskok, jak z něj chce jeho nezdárný syn Paul vytáhnout peníze.



Když však zločinci poslali do jednoho deníku obálku s nebožákovými vlasy a uříznutým pravým uchem a vyhrožovali, že takhle budou mladíka posílat po kouskách, starý pán jim poslal částku 2,9 milionu dolarů, a vnuk se mu vrátil. Pachatele únosu nikdy policie nechytla.



Krátce po propuštění se osmnáctiletý junák oženil s o šest let starší německou fotografkou Giselou-Martinou Schmidtovou. Do roka se jim narodil syn Balthazar, který je hollywoodským hercem (hrál např. ve filmech Soudce Dredd, Okrsek 49 nebo Krvavá hostina), manželství však záhy skončilo rozvodem. Jelikož si nekompromisní patriarcha vymínil, že mu John Paul musí ročně splácet čtyři procenta z výkupného (!), zhrzený mládenec se příbuzným zcela odcizil a jim na vztek se vrhl do různých radovánek. Všeho do času. V roce 1981 ho po předávkování kokainem postihl paralyzující infarkt, takže zbytek pozemské existence strávil na vozíčku a takřka slepý.



Zemřel v neděli 6. února v Buckinghamshire.