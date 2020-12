Zemřel někdejší britský špion George Blake, který dodával informace Sovětskému svazu

MOSKVA Ve věku 98 let zemřel George Blake, někdejší britský špion, který předával informace Sovětskému svazu. Odhalen byl v roce 1961 a odsouzen ke 42 letům v londýnské věznici, podařilo se mu však uprchnout do Ruska, kde strávil zbytek života. Informovaly o tom ruské tiskové agentury.

„Dnes odešel legendární člen zpravodajských služeb ... George Blake. Upřímně miloval naši zemi a obdivoval úspěchy našich lidí za druhé světové války,“ citovala agentura TASS šéfa ruské civilní rozvědky SVR Sergeje Ivanova.



Blake se narodil v roce 1922 v Rotterdamu pod jménem George Behar. Ještě jako nezletilý působil v protinacistickém odboji a posléze se přestěhoval do Anglie. V roce 1944 začal pracovat v holandské sekci britské rozvědky MI6. Po válce z pověření Británie shromažďoval v Soulu informace o ruském Dálném východě, když však na Korejském poloostrově v 50. letech propukl konflikt, byl zajat a poslán do pracovního tábora. V zajetí si prý uvědomil, že „budoucnost světa se pojí se Sovětský svazem a komunismem“ a nabídl své služby sovětským rozvědkám.

KGB poskytl stovky jmen tajných agentů a pověděl jim o existenci tunelu ve východním Berlíně, který Západ využíval ke špionáži.

Po prozrazení byl v roce 1961 v Británii odsouzen ke 42 letům vězení, v říjnu 1966 se mu však podařilo z londýnské věznice Wormwood Scrubs uprchnout a následně se dostat až do Moskvy.

Blake je autorem pamětí No Other Choice (Není jiné volby), o jeho útěku vyšla též kniha The Blake Escape: How we Freed George Blake - and Why (Blakeův útěk: Jak jsme osvobodili George Blakea a proč) autorů Michaela Randlea a Pata Pottlea. V Rusku byl Blake považovaný za hrdinu, roce 2007 dostal od prezidenta Vladimira Putina Řád přátelství. Svých činů nikdy nelitoval, připomněla agentura AFP.