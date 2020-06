Zemřel producent Steve Bing. Expartner herečky Elizabeth Hurleyové skočil ze 27. patra

Podle webu TMZ chyběl Bingovi v době karantény kontakt s lidmi. To jen prohloubilo jeho deprese, kterými obecně trpěl.

Ke svému pohádkovému jmění Bing přišel díky dědictví už v osmnácti letech. Jeho dědeček Leo Bing byl úspěšným bytovým developerem v Los Angeles a vnukovi odkázal rovných 600 milionů dolarů.

Steve Bing podepsaný jako producent pod filmem Sejměte Cartera z roku 2000. V roce 2003 se stal spoluautorem scénáře filmu Klokan Jack. O rok později financoval pohádku Polární Express a v roce 2008 dokument Rolling Stones režiséra Martina Scorseseho.

Bingův vztah s Elizabeth Hurleyovou trval jen necelý rok. I tak šlo o bouřlivý a mediálně probíraný pár. Bing trval na testu otcovství, protože nevěřil, že je Damian skutečně jeho. Následovala série soudních tahanic, která vyvrcholila verdiktem, že je otcem malého chlapce. S bývalou profesionální tenistkou Lisou Bonderovou měl Bing dceru Kiru. V tomto případě o test otcovství zažádala matka. Výsledky znovu vyšly pozitivní.

Bing byl milovníkem krásných a úspěšných žen. Kromě výše zmíněných měl poměr i s Sharon Stoneovou, Umou Thurmanovou, Farrah Fawcettovou, Naomi Cambellovou a hned několika modelkami ze stránek pánského magazínu Playboy.

Producent byl také zapáleným podporovatelem americké Demokratické strany (Democratic Party). Mezi své přátele řadil kontroverzního podnikatele Jeffreyho Epsteina nebo bývalého prezidenta Billa Clintona. Druhý jmenovaný na něj vzpomenul na svém Twitteru. „Opravdu jsem ho miloval. Byl ochotný udělat vše pro věci a lidi, ve které věřil. Jeho nadšení mi bude chybět víc, než jsem ochotný si přiznat. Doufám, že nalezl klid,“ napsal.



I loved Steve Bing very much. He had a big heart, and he was willing to do anything he could for the people and causes he believed in. I will miss him and his enthusiasm more than I can say, and I hope he’s finally found peace.