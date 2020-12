Zemřel Svatopluk Karásek. Evangelický duchovní, písničkář a bývalý poslanec se dožil 78 let

PRAHA Ve věku 78 let v neděli zesnul písničkář, evangelický duchovní a bývalý poslanec Svatopluk Karásek. Informaci potvrdil ČTK dokumentarista, disident a Karáskův přítel Jiří Fiedor. Za totality byl Karásek perzekvován a část života strávil v exilu. Nenechal se ničím zlomit, sdělil Fiedor.

Karásek se narodil 18. října 1942 v Praze. Vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. Karásek vystřídal v životě řadu škol a profesí. Původně navštěvoval zahradnickou školu v Děčíně, později vinařskou školu v Mělníku a po prvním neúspěšném pokusu o přijetí na teologii pracoval v kladenských dolech. Později se dostal na teologickou fakultu Univerzity Karlovy a po ukončení studií začal působit v roce 1968 jako kněz.

Komunistický režim mu ale po třech letech odebral státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Následně Karásek pracoval jako správce depozitáře na hradě Houska. Tehdy se se sblížil s prostředím undergroundu kolem kapely The Plastic People of the Universe. Patřil k prvním signatářům Charty 77.

„Tenkrát jsme mysleli, že bolševik tu bude napořád, a tak jsme chtěli žít aspoň jako svobodní v nesvobodném státě,“ říkal v minulosti sám Karásek. Pro přátele začal dělat zpívaná kázání, ačkoli se sám za hudebníka nepovažoval.



Říkalo se mu zpívající farář, undergroundový farář, ale taky „sprostej farář“. „V mé etice není nejdůležitější, jestli řeknu hovno nebo hovínko. Pro mě je zásadní, jestli někdo někoho udá nebo přisluhuje násilí,“ tvrdil farář, který svými písněmi a sepětím s undergroundem pobuřoval tehdejší státní moc. Od roku 1975 byl veden v evidenci StB v kategorii „nepřátelská osoba“.



Roku 1976 byl z politických důvodů spolu se členy hudebních skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 odsouzen na osm měsíců odnětí svobody. Dalším odsouzeným byl například básník IvanMartin Jirous přezdívaný „Magor“. Rozsudek v roce 2003 Nejvyšší soud ČR zrušil.

Přesto se komunistické moci nezalekl a stal se mimo jiné jedním ze signatářů Charty 77. Pak už směl pracovat jen jako myč oken. Poté byl ještě několikrát ve vyšetřovací vazbě a v roce 1980 pod nátlakem Státní bezpečnosti (StB) i s manželkou a třemi dětmi odcestoval z republiky.



„Nesmírně jsem si ho vážil za jeho postoj za minulého režimu. Žil svobodně a čestně. A jeho názory se odrážejí i v jeho písních,“ uvedl v neděli Fiedor. „Takoví lidé by měli být pro nás příkladem. Je to pro českou kulturu i český společenský život velká ztráta,“ dodal.



Ve věku 78 let zemřel písničkář, evangelický duchovní a bývalý poslanec Svatopluk Karásek (na snímku ze 17. listopadu 2018).

Roku 1980 odešel, v rámci akce Asanace zorganizované StB, s manželkou a třemi dětmi do Rakouska, brzy přesídlil do Švýcarska. Pomohli mu švýcarští protestanti, díky nimž mohl po letech opět oficiálně dělat faráře. Působil v malé vesnici u Curychu, pak ve velkém curyšském sboru. Díky své vstřícnosti, originálním kázáním a smyslu pro humor si i přes jazykovou bariéru a svůj nekonformní vzhled získal přízeň Švýcarů.

„Chyběl mi tam samozřejmě underground, chyběla mi ta velká, perzekucemi daná propojenost mezi faráři a kamarády, ale další rozdíly jsem necítil,“ hodnotil později svůj život v exilu. Krátce po listopadu 1989 vyrazil do Čech. Pak přijížděl pravidelně, kázal a zpíval. Po listopadu 1989 se do Česka vrátil.

Po sametové revoluci v roce 1989 přijížděl Karásek opakovaně do Česka a v roce 1997 se vrátil natrvalo. Stal se opět farářem a také sám či se skupinami Pozdravpámbu a Svatopluk vystupoval. Kromě hudebních alb vydal řadu publikací s církevní tematikou, sbírek písňových textů a kázání. Kromě toho vydal řadu publikací s církevní tematikou, sbírek písňových textů a kázání i hudebních alb (Řekni ďáblovi ne, Řek’s už ďáblovi ne?).

Později se podruhé oženil, se svou druhou ženou Pavlou vychovával dvě děti. Zpívat zkrátka nepřestal. Karásek se v červnu 2001 stal členem Rady České televize, ale po zvolení Jiřího Balvína generálním ředitelem České televize (30. října 2001) na tuto funkci rezignoval.

Ve volbách v roce 2002 byl zvolen do Poslanecké sněmovny jako nezávislý za stranu Unie svobody – Demokratická unie - respektive za spojení Koalice US-DEU a KDU-ČSL, ve které strana působila ve volebním obvodu Praha. Ve sněmovně setrval do voleb v roce 2006. V letech 2004 až 2006 byl vládním zmocněncem pro lidská práva. V letech 2006 a 2008 neúspěšně kandidoval do Senátu.

O věci veřejné se Karásek nikdy nepřestal zajímat. Nositel titulu Rytíř české kultury, který mu v roce 2017 udělil tehdejší ministr kultury Daniel Herman, loni například podepsal veřejnou výzvu ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), aby podnikl kroky k přijetí sirotků z uprchlických táborů v Řecku. A nedávno se jeho podpis objevil i pod otevřeným dopisem premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ve kterém desítky osobností upozornily na situaci v České televizi (ČT).