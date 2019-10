Zemřel Vladimir Bukovskij. Muž, který upozornil na zneužívání sovětských léčeben k věznění disidentů

LONDÝN Ve věku 76 let zemřel někdejší sovětský disident Vladimir Bukovskij, který začátkem sedmdesátých let upozornil na zneužívání psychiatrických léčeben v Sovětském svazu k věznění disidentů. Oznámila to v pondělí organizace Bukovského centrum. Podle její stručné informace Bukovskij skonal v neděli ve 22:30 SEČ v anglickém městě Cambridge. Příčinou úmrtí bylo selhání srdce, s nímž měl ruský politický aktivista, žijící v britském exilu, problémy už delší dobu.

Vladimir Bukovskij: Střední Evropa se musí postavit na vlastní nohy! Neurofyziolog a spisovatel Bukovskij byl v 60. a 70. letech minulého století považován za jeden ze symbolů sovětského disentu. V roce 1971 se mu podařilo propašovat do zahraničí materiály o zneužívání psychiatrických léčeben sovětskými úřady k trestání disidentů. Tyto dokumenty vyvolaly na Západě odmítavou reakci odborné veřejnosti a Sovětský svaz postupně od některých kritizovaných praktik ustoupil.

Za „antisovětskou agitaci“ strávil Bukovskij 12 let v sovětských vězeních, pracovních táborech i v psychiatrických ústavech. Nakonec byl po vyjednávání mezi Moskvou a Washingtonem v prosinci 1976 vyměněn za vězněného vůdce chilských komunistů Luise Corvalána. Od té doby žil v Cambridgi.