Zemřel zpěvák Vláďa Šafránek. Proslavil se v kapele Harlej, založil Walda Gang

Nevím co napsat, nevím co říct. Dneska nás do hudebního nebe navždy opustil náš kamarád, úžasnej člověk, zpěvák a autor Vláďa Šafránek. Vy, kterým dával radost, vzpomínejte na něj stejně tak jako na něj vždycky budeme vzpomínat my. Vláďo pořád nám budeš chybět. Špatně se to píše, moc to bolí. Tonda