Po těžké nemoci zemřela televizní a rozhlasová moderátorka Lekešová. Bylo jí 63 let

Praha Ve věku 63 let zemřela ve čtvrtek po těžké nemoci televizní a rozhlasová moderátorka Stanislava Lekešová. Uvedl to na svém webu Český rozhlas (ČRo). Lekešová pracovala v médiích od poloviny 80. let. Moderovala třeba magazín pro ženy Sama doma v České televizi (ČT) a v ČRo na stanici Dvojka pořady Je jaká je, Host do domu nebo Blízká setkání.

Lekešová vystudovala v Praze právnickou fakultu. Už v mládí ale nastoupila do televize a v médiích pak pracovala více než tři desítky let. Poprvé se objevila jako programová moderátorka v Československé televizi v roce 1985. „Úplně náhodně jsem vyslechla konkurz na pozici televizní hlasatelky. A nevím, co mě to napadlo. Vždycky si říkám, že tam musel zaúřadovat osud nebo nějaká nadpřirozená moc,“ citoval Lekešovou ČRo.

Později ji lidé mohli slyšet také na několika rozhlasových stanicích. Kromě Českého rozhlasu Dvojka spolupracovala podle webu ČT externě i s rozhlasovými stanicemi Radio City nebo Frekvence 1. Český rozhlas Dvojka připomene Lekešovou dnes od 17:00 velkým profilovým rozhovorem s Janem Rosákem, v němž se objevila netradičně v roli hosta, a také v sobotu 28. prosince od 08:00 rozhovorem s hercem Stanislavem Zindulkou.