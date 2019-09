Žijeme v době nejistot a velikého hněvu, říká šéf prestižního deníku The New York Times

PRAHA Ve světě médií není mnoho větších „zvířat“, než je Mark Thompson. Bývalý šéf BBC, jehož časopis Forbes zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí na celé planetě, však přiletěl bez kravaty, v debatě reaguje rychle, soustředěně, bez jakýchkoli náznaků převahy. Bavili jsme se i o americké politice: „Donald Trump hraje sebe sama. Prezident Trump je zábavnější, zesílená verze opravdové osobnosti Donalda Trumpa.“

LN: Co bude hlavním tématem amerických prezidentských voleb?

Zatím si nemůžeme být jisti, ale podle mě je velice zajímavá jedna věc. Jak Trump, tak budoucí demokratický kandidát budou oba útočit na Wall Street a na elity. Takže je pravděpodobné, že se budou obě strany více shodovat než rozcházet.

Samozřejmě budou hodně věcí vidět odlišně. Například už můžeme vidět náznaky toho, že prezident a republikáni vsadí na „rudou paniku“ a budou prezentovat demokratické kandidáty jako nebezpečné radikály a komunisty. Demokraté naopak vykreslí Trumpa jako zkorumpovanou a kriminální postavu, které se musíme zbavit. Bude to velice hlučná a jedovatá volba. Osobně si myslím, že bude těžké Trumpa porazit. Je to současný prezident a ekonomika je velice silná. To jsou faktory, které je v amerických volbách extrémně těžké přemoci.